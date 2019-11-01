Без судна, моря і роботи: як живе екіпаж «Норду» після повернення до Керчі

Екіпаж заарештованого під Бердянськом півтора року тому керченського рибальського судна «Норд» досі не може вийти в море. Рибалки стверджують, що кримські чиновники обіцяли їм нове судно, але досі не вирішили цю проблему. Незважаючи на рік простою, екіпаж офіційно не розформований, проте рибалки перебувають у пошуках нової роботи.

Українські прикордонники затримали судно «Норд» із десятьма рибалками на борту 25 березня 2018 року. Риболовецьке судно з Керчі під російським прапором вело промисел в Азовському морі. Перебування в українських водах керченського судна з російськими документами було розцінене як порушення, бо українське законодавство не визнає російської юрисдикції над кримськими суднами.

Затриманий прикордонниками «Норд» разом з екіпажем відконвоювали до Бердянська, а 30 березня український суд заарештував судно за клопотанням прокуратури АРК. Відносно капітана «Норду», керчанина Володимира Горбенка відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України) і статтею 249 (незаконне ведення рибного промислу) Кримінального кодексу України. Рибалок відпустили, але вони не змогли перетнути адміністративний кордон, бо мали російські паспорти, видані їм у Криму. Російська влада назвала цей інцидент політичним переслідуванням.

30 жовтня 2018 року російські ЗМІ повідомили, що сімох членів екіпажу «Норду» обміняли на затриманих російською ФСБ рибалок із українських суден «ЯМК-0041» та «ЯОД-2105». Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, коментуючи це, сказала, що повернення моряків «Норду» до Криму не є обміном.

Капітан судна «Норд» Володимир Горбенко, щодо якого було відкрите кримінальне провадження, залишився на території материкової частини України. Херсонський міський суд взяв його під варту. За Горбенка внесли заставу в розмірі 35 тисячі 240 гривень. Пізніше його звільнили з-під арешту й заборонили відвідувати Крим, але вже в лютому 2019 року Горбенко повернувся до Керчі.

Через те, що екіпаж залишився без судна, рибалки не могли виходити в море. Підконтрольна Росії влада Криму обіцяла забезпечити моряків новим судном, але цього досі не сталося.

«Вони нічого не потребують»

У квітні 2019 року голова російської адміністрації Керчі Сергій Бороздін повідомив російським ЗМІ, що колишній екіпаж «Норду» працює у своєму рибколгоспі.

Вони нічого не потребують. Вирішується питання придбання для рибколгоспу нового сейнера

«У нас є з ними контакт. Було поставлене завдання, і ми продовжили працевлаштування. Зараз вони працюють у себе в рибколгоспі. Керівник цієї структурної організації знайшов поки їм роботу й можливість оплати, вони нічого не потребують. Вирішується питання придбання для рибколгоспу нового сейнера», &ndash повідомляв він.

У міністерстві транспорту російської влади у Криму на початку жовтня підтвердили, що намагаються купити для керченських рибалок нове судно. 2 жовтня чиновники зустрічалися з моряками і керівництвом «Риболовецького колгоспу імені Першого Травня».

«Під час зустрічі екіпажу були запропоновані на узгодження характеристики судна, відповідні параметрам судна «Норд», а також запропоновано розглянути питання про працевлаштування на запланованому до закупівлі сейнері», &ndash мовиться в повідомленні.

«Просимо офіційно визнати нас потерпілими»

Керівник рибколгоспу Сергій Лєсков стверджує, що підприємство зараз переживає фінансові труднощі через простій роботи рибалок. За його словами, екіпаж «Норду» неодноразово звертався до російської кримської влади з приводу обіцяного нового судна, але питання залишається не вирішеним.

На брифінгу, що відбувся у Керчі в річницю повернення рибалок, Сергій Лєсков запропонував виплатити екіпажеві «Норду» «справедливу компенсацію».

Просимо офіційно визнати нас потерпілими в результаті ворожих дій

«З огляду на наші значні фінансові втрати, великий суспільний резонанс історії затримання нашого судна «Норд» і відсутність будь-якої компенсації, істотної фінансової або соціальної допомоги екіпажу упродовж 2018–2019 років, а також беручи до уваги першу річницю повернення рибалок основного екіпажу, ми просимо офіційно визнати, що стосовно нашого підприємства «Риболовецький колгосп імені Першого Травня» скоєне порушення правил приватної власності третьою особою. Просимо офіційно визнати нас потерпілими в результаті ворожих дій. Пропонуємо розглянути можливість компенсувати нам фінансові втрати за цей період, з урахуванням непоправних втрат, упущеної вигоди, в порядку справедливої компенсації», &ndash сказав Сергій Лєсков на відео, оприлюдненому сайтом «Керчь – мой город».

Дружина колишнього старшого помічника капітана «Норду» Тетяна Савельєва розповіла, що після повернення до Керчі рибалки були змушені самостійно вирішувати свої проблеми, а звернення до російської кримської влади не дають результату.

Ми отримували невелику фінансову підтримку від директора колгоспу, а з вересня почалися звільнення

«Усі гучні заяви кримської влади упродовж року щодо того, що рибалкам допоможуть придбати судно замість «Норду», виявилися порожніми обіцянками. Всі ми отримували невелику фінансову підтримку від директора колгоспу, а з вересня почалися звільнення. З червня 2019 року на всі офіційні листи і дзвінки, і навіть звернення через ЗМІ, ми просто не отримуємо відповіді», &ndash розповіла вона.

Тетяна Савельєва повідомила, що на кримському телебаченні оголосили про виплату членам екіпажу «Норду» по одному мільйону рублів. Вона стверджує, що «насправді не давали нічого».

Колишній капітан «Норду» Володимир Горбенко у вересні повідомив, що через відсутність роботи він змушений виїхати з Керчі на заробітки до Росії, на Далекий Схід.

Решта членів екіпажу «Норду» хоч і значаться у штаті рибколгоспу, але зарплату не отримують. Як повідомили Крим.Реалії на підприємстві, багато рибалок пішли у відпустку, шукають роботу й їдуть із Криму до Росії.

«Півтора року витрачені даремно»

Основні надії керченських рибалок пов’язані з новим судном, яке російська кримська влада намагається купити. Упродовж року «Морська дирекція» тричі оголошувала тендер на купівлю судна, але конкурси щоразу завершуються нічим. Першого разу виявилося, що заявлене для купівлі судно не відповідало технічним умовам, вдруге ціна заявленого судна перевищувала ринкову вартість за наявності несправності та застарілого обладнання. Третій конкурс у «Морській дирекції» оголосили 4 жовтня. На купівлю судна в відомстві були готові витратити 22 мільйони рублів.

Згідно з документацією, планувалося купити судно під прапором Росії, не раніше ніж 1989 року випуску, у робочому стані й придатне для експлуатації за призначенням, розраховане для екіпажу з не менш ніж 10 осіб, і призначене для пересування в Азовському й Чорному морях.

Як повідомляється на російському порталі держзакупівель, на цей конкурс не надійшло жодної заявки, тому 28 жовтня конкурсна комісія визнала його таким, що не відбувся.

Це означає, що рибалки не зможуть вийти в море цього сезону і залишаться без роботи на невизначений термін. Сергій Лєсков 30 жовтня повідомив, що колишній екіпаж «Норду» вже не чекає від російського керівництва Криму нового судна.

Нас ігнорують, у людей руки опустилися

«Стукати в зачинені двері &ndash скільки можна? В усіх є межа. Нас ігнорують, у людей руки опустилися. Виконавцям наша історія не цікава, глава республіки мовчить. Ми вже нічого не чекаємо, ніякої допомоги. Півтора року витрачені даремно», &ndash сказав Лєсков російському агентству «РИА «Крым».

Крим.Реалії спробували отримати в адміністрації Керчі і російському міністерстві транспорту Криму коментарі з приводу ситуації з екіпажем «Норду», проте до моменту виходу цього матеріалу там на дзвінки не відповіли.

«Норд» без моряків

Зараз керченські рибалки заробляють хто де може, але команда не розформована. Рибалки все ще сподіваються на останній варіант &ndash придбання кримського риболовецького траулера «Гриф», який стоїть біля пристані Керченського судноремонтного заводу «Затока». Сергій Лєсков розраховує викупити судно, відновити його й знову вийти в море попереднім складом. З такою пропозицією він разом із колишнім екіпажем «Норду» на початку жовтня звернувся до російського кримського уряду. Відповіді рибалки поки не отримали.

Якщо ми відновимо це судно, яке наразі покинуте, то до літа зможемо вийти в море

«1 жовтня ми звернулися до Сергія Аксьонова (голови російської влади у Криму – ред.) з проханням продати нам риболовецький траулер «Гриф». У ньому є корпус, який ми готові відновити, викупивши за власні гроші. Ми чекаємо відповіді від Аксьонова, минуло 30 днів із моменту звернення. Якщо ми відновимо це судно, яке наразі покинуте, то до літа зможемо вийти в море. У нас є інвестор, який може потягнути такі фінансові вкладення &ndash приблизно 15 мільйонів (рублів – ред). Треба тільки, щоб республіка (російська влада у Криму – ред.), у чиїй власності перебуває судно, продала його нам», &ndash розповів керівник рибколгоспу.

Тим часом Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних або інших злочинів, намагається продати арештоване керченське судно «Норд».

Наприкінці жовтня Крим.Реалії стало відомо, що три аукціони, які були оголошені упродовж року, не відбулися. У відомстві запропонували морським навчальним закладам використовувати сейнер у наукових цілях, але відповіді на цю пропозицію поки не отримали. Зараз судно перебуває в морському порту Бердянська.