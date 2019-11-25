Фірташ заперечує, що фінансував дії Джуліані щодо пошуку компромату на Байдена – NYT

Український олігарх Дмитро Фірташ заявив, що не має інформації стосовно пошуку негативної інформації на одного із основних політичних опонентів президента США Дональда Трампа, колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його сина, а також, що не фінансував пошук такої інформації, повідомило видання The New York Times.

«Хочу сказати одне – я не маю інформації, я нікого не фінансував, хто міг би збирати таку інформацію і з мого боку великою помилкою було б, якби я вирішив долучитись до цієї битви», – сказав Фірташ у коментарі виданню.

Водночас один із партнерів особистого юриста Трампа Руді Джуліані заявив NYT, що пропонував олігарху допомогти вирішити його проблеми з Міністерством юстиції США, якщо він найме двох юристів, які б співпрацювали з Джуліані над отриманням компромату.

Фірташ повідомив, що така пропозиція надійшла наприкінці червня, коли він зустрівся з партнерами Джуліані Левом Парнасом та Ігорем Фруманом.

«Вони сказали: ми можемо вам допомогти і пропонуємо гарних юристів у Вашингтоні, які можуть вас представляти і допомогти поінформувати Міністерство юстиції США…Без мого бажання і прагнення мене втягнули до цієї внутрішньої суперечки в США», – зазначив Фірташ.

Він додав, що відмовився від такої пропозиції і заплатив понад 1 мільйон доларів новим юристам.

У жовтні інше видання Time писало, що захист українського олігарха-втікача Дмитра Фірташа, який очікує на екстрадицію із Австрії до США, передав адвокатові американського президента Дональда Трампа Руді Джуліані документи, які містять суперечливі обвинувачення на адресу колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера. За даними Time, Джуліані, зокрема, передали матеріали зі свідченнями колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна, який стверджував, що був змушений припинити розслідування стосовно компанії Burisma, членом ради директорів якої був Гантер Байден, син віцепрезидента США Джо Байдена, під тиском з боку США. Шокін також заявляв, що був звільнений із посади через тиск із боку США.

Зусилля особистого юриста президента США Дональда Трампа Руді Джуліані щодо пошуку ймовірного компромату на колишнього віцепрезидента США Джо Байдена опинились в центрі розслідування, яке проводять комітети Палати представників США в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Демократи вважають, що Трамп тиснув на українську владу, вимагаючи розслідувати діяльність на Україні Гантера Байдена, сина кандидата в президенти США Джо Байдена, а також інформацію про причетність до втручання в американські вибори українців.

Трамп усі закиди на свою адресу відкидає і називає розслідування «полюванням на відьом».