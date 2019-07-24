Колишній спецпрокурор Мюллер про втручання Росії у вибори: вони роблять це і зараз

Колишній спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідував російське втручання в американські вибори 2016 року, заявляє, що це втручання не було одноразовим. Мюллер сказав про це 24 липня, виступаючи на слуханнях у комітеті з питань розвідки Палати представників.

«Це була не єдина спроба. Вони роблять це зараз, коли ми сидимо тут. І вони розраховують зробити це під час наступної кампанії», – сказав Мюллер.

Наступні президентські вибори в США заплановані на 2020 рік.

Мюллер 24 липня виступав також на слуханнях у комітеті з питань правосуддя. Відповідаючи на запитання конгресменів, він заявив, що Дональдові Трампу можна буде висунути обвинувачення в перешкоджанні правосуддю після того, як він залишить посаду президента США.

Мюллер також наголосив, що його розслідування не виправдовує Трампа.

«Ні. Президент не був виправданий», – сказав Мюллер, коли його запитали, чи він «повністю» виправдав Трампа, як про це президент США кілька разів написав у твітері після оприлюднення висновків «російського розслідування» Мюллера в березні.

Дональд Трамп, який неодноразово називав розслідування «полюванням на відьом» і вимагав його припинити, реагуючи на виступ Мюллера, повторив свої заяви у твітері.

У березні 2019 року команда Мюллера завершила роботу над доповіддю про втручання Росії в президентські вибори 2016 року в США. Дворічне розслідування підтвердило висновки американської розвідки щодо втручання Росії у вибори, за підсумками яких Дональд Трамп став президентом. Але зв’язків між передвиборчим штабом президента США Дональда Трампа і Кремлем слідчі не знайшли. При цьому Мюллер не дійшов до однозначного висновку, чи намагався Трамп перешкоджати правосуддю.

Москва свою причетність до виборів в інших державах категорично відкидає.