Мюллер: Трампу можна буде висунути звинувачення, коли він піде з посади президента США

Дональду Трампу можна буде висунути обвинувачення в перешкоджанні правосуддю після того, як він залишить посаду президента США, заявив на слуханнях у Палаті представників Конгресу колишній спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідував російське втручання у вибори, на яких в 2016 році переміг Трамп.

Він наголосив, що поки Трамп займає посаду президента, його не можна притягнути до кримінальної відповідальності за перешкоджання правосуддю. Але двічі, відповідаючи на питання різних конгресменів, Мюллер заявив, що це можна буде зробити після того, як Трамп залишить цю посаду.

Мюллер додав, що його розслідування не виправдовує Трампа.

«Ні. Президент не був виправданий», – сказав Мюллер, коли його запитали, чи він «повністю» виправдав Трампа, як про це президент США кілька разів написав у твітері після оприлюднення висновків «російського розслідування» Мюллера в березні.

24 липня Мюллер виступив перед представниками юридичного комітету і комітету з розвідки і розповів, як представники Росії намагалися вплинути на хід і результати президентських виборів у США в 2016 році, на яких переміг республіканець Дональд Трамп, і про те, як він і його команда вели розслідування цієї справи. Телеканал «Настоящее время» (проект Радіо Свобода з участю «Голосу Америки») вів пряму трансляцію слухань.

Представники Демократичної партії в основному ставили Мюллеру питання, чи дійсно Трамп або інші співробітники Білого дому вимагали припинити «російське розслідування» щодо Трампа, а також чи чинився на слідство будь-який інший тиск. Мюллер у доповіді вказав на «десять інцидентів потенційного перешкоджання» розслідуванню з боку Трампа й інших представників Білого дому.

Дональд Трамп, який неодноразово називав розслідування «полюванням на відьом» і вимагав його припинити, реагуючи на виступ Мюллера, повторив свої заяви.

У березні 2019 року команда Мюллера завершила роботу над доповіддю про втручання Росії в президентські вибори 2016 року в США. Дворічне розслідування довело спроби Москви вплинути на американський виборчий процес. Але зв’язків між передвиборчим штабом президента США Дональда Трампа і Кремлем слідчі не знайшли. При цьому Мюллер не дійшов до однозначного висновку, чи намагався Трамп перешкоджати правосуддю.

Москва свою причетність до виборів в інших державах категорично відкидає.