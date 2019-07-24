Колишній спецпрокурор Мюллер дає свідчення в Конгресі США

Колишній спецпрокурор Роберт Мюллер дає публічні свідчення в Конгресі про своє дворічне розслідування ймовірного російського втручання у вибори США в 2016 році.

Мюллер зазначив, що обмежить свідчення рамками публічної версії доповіді, бо додаткова інформація може нашкодити поточним розслідуванням. Зокрема, він відмовився коментувати ініціювання розслідування і факт вивчення інших країн, крім Росії, на предмет втручання в американські вибори.

Пряму трансляцію слухань з перекладом російською веде телеканал «Настоящее время».

«Доповідь – це і є мої свідчення», – заявив колишній спецпрокурор раніше, виступаючи в Мін’юсті США.

Міністерство юстиції 22 липня повідомило Мюллеру, що він повинен дотримуватися публічної версії доповіді і не може «обговорювати поведінку третіх осіб, яким не були висунуті звинувачення». І демократи, і республіканці в юридичному комітеті і комітеті з розвідки Палати представників заявили, що це не завадить їм ставити жорсткі питання з метою отримати додаткові відомості.

У звіті спеціального прокурора, оприлюдненому навесні, наведено численні дані втручання Росії в американський виборчий процес, проте в результаті розслідування не було виявлено ознак змови людей з оточення президента Трампа з російськими представники.

Водночас спеціальний прокурор відмовився зробити висновок про те, чи перешкоджав президент Трамп розслідуванню.

Критики Дональда Трампа, серед яких керівництво Палати представників, більшість у якій належить демократам, вважають, що президент перешкоджав правосуддю, тобто порушив закон. Вони сподіваються, що колишній спеціальний прокурор підтвердить цю точку зору.

Сам Роберт Мюллер не хотів добровільно виступати на слуханнях. Він попередив, що в своїх відповідях він не вийде за рамки висновків, зроблених у його звіті.

Москва свою причетність до виборів в інших державах категорично відкидає.