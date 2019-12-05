Трамп: демократи збираються оголосити імпічмент «через ніщо»

Президент США Дональд Трамп 5 грудня відреагував на події в Палаті представників Конгресу, де розслідування про імпічмент наближається до вирішальної фази.

«Нероби, радикально ліві демократи щойно оголосили, що збираються піддати мене імпічменту через ніщо. Вони вже відмовилися від смішних «матеріалів» Мюллера, тож тепер чіпляються до двох абсолютно прийнятних (ідеальних) телефонних розмов із президентом України. Це буде означати, що надзвичайно важливий і рідко вживаний акт імпічменту використовуватиметься як звичайна процедура для нападу на майбутніх президентів. Не це мали на увазі наші засновники (Трамп має на увазі людей, які засновували американську державу у 18-му столітті – ред.). Добре, що республіканці ніколи не були більш об'єднаними. Ми переможемо!» – написав Трамп у твітері.

Раніше 5 грудня спікер Палати представників Ненсі Пелосі, яка представляє Демократичну партію, заявила, що проситиме юридичний комітет палати продовжити роботу над проєктами статей про імпічмент, оскільки «президент не залишає нам іншого вибору, ніж діяти».

Пелосі зазначила, що факти імовірних порушень Трампа щодо України є «беззаперечними». «Президент зловживав владою заради своєї особистої, політичної вигоди, ризикуючи національною безпекою США», – сказала Пелосі, додавши, що дії Трампа «серйозно порушили Конституцію».

У США юридичний комітет Палати представників Конгресу розпочав слухання з питання про імпічмент президента Дональда Трампа. До цього слухання відбувалися в комітеті з розвідки.

4 листопада в комітеті виступили чотири експерти з питань законодавства. Вони мають визначити, чи можна висунути Трампу звинувачення після його розмови з президентом України Володимиром Зеленським влітку цього року. Як стверджують демократи, президент США в телефонній розмові наполягав на проведенні в Україні розслідування щодо свого політичного опонента Джо Байдена. Демократи вважають, що Трамп перевищив свої повноваження для тиску на Україну.