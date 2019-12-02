Білий дім відмовився від участі у слуханнях щодо імпічменту

Білий дім 1 грудня повідомив юридичний комітет Палати представників, що не має наміру брати участь у слуханнях щодо імпічменту президента США Дональда Трампа. Відповідний лист адвоката Білого дому Пета Кіполлоне, адресований голові комітету Джерролду Надлеру, опублікувало видання Politico.

«Як відомо, це безпідставне і однопартійне розслідування суперечить історичній практиці, процесуальному праву та справедливості. Не можна очікувати нашої участі у слуханнях, поки не будуть названі свідки і доки не стане відомо, чи юридичний комітет забезпечить президентові справедливий процес шляхом додаткових слухань», – мовиться у листі.

Кіполлоне також звинуватив голову комітету у призначенні слухань на 3-4 грудня, коли запланована поїздка Трампа на саміт НАТО до Лондона.

Раніше Комітет з питань юстиції Палати представників Конгресу США запросив президента Дональда Трампа та його представників взяти участь у наступних слуханнях справи про його імпічмент, які відбудуться 4 грудня.

У США ведеться розслідування про можливість імпічменту Трампа через звинувачення в тиску на президента України Володимира Зеленського з метою завдати шкоди своєму політичному опонентові Джо Байдену.

Демократи в Конгресі розцінюють це як зловживання повноваженнями.

Трамп називає розслідування «полюванням на відьом», вказуючи на розшифровку його розмови із Зеленським як на доказ того, що він не порушив жодного закону. Республіканці підтримують президента.