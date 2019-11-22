Трамп заявив, що Йованович відмовлялась вішати його портрет у посольстві в Києві

Президент США Донадьд Трамп заявив, що колишня посол США в Україні Марі Йованович щонайменше протягом року відмовлялась вішати офіційний портрет президента у посольстві США в Києві. Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на інтерв’ю Трампа телеканалові Fox News.

«Вона – не янгол», – сказав Трамп, – Ця посол, про яку говорять, що вона така чудова, не хотіла вішати мій портрет в посольстві. Вона не хотіла його вішати».

Американський президент також додав, що йому не подобалось «багато із того, що вона робила».

Представник юридичної команди Йованович сказав CBS, що посольство повісило портрети Трампа, віце-президента Майка Пенса а також Держсекретаря США Майка Помпео «щойно вони надійшли з Вашингтона».

Про те, що відбувались затримки з доставкою портретів президента США Дональда Трампа та віце-президента Майка Пенса для демонстрації на території будівель федерального уряду США, в 2017 році писав The Washington Post. Видання пов’язувало затримку з тим, що Трамп та Пенс на той час не провели офіційні фотосесії для відповідних портретів.

Трамп неодноразово критикував роботу звільненої ним у травні 2019 року з посади посла в Україні Марі Йованович.

Днями Йованович назвала залякуванням твіти, які розміщував Трамп у той час, як вона давала свідчення у під час відкритих слухань у Палаті представників американського Конгресу у справі про його можливий імпічмент. Минулого місяця на закритих слуханнях Йованович стверджувала, що президент США Дональд Трамп чинив тиск на Державний департамент, щоб її звільнили з посади.