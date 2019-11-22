Трамп заявив, що Йованович відмовлялась вішати його портрет у посольстві в Києві

Трамп неодноразово критикував роботу звільненої ним у травні 2019 року з посади посла в Україні Марі Йованович.
Днями Йованович назвала залякуванням твіти, які розміщував Трамп у той час, як вона давала свідчення у під час відкритих слухань у Палаті представників американського Конгресу у справі про його можливий імпічмент. Минулого місяця на закритих слуханнях Йованович стверджувала, що президент США Дональд Трамп чинив тиск на Державний департамент, щоб її звільнили з посади.
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