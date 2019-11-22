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22 листопада 2019, Київ 21:46
Новини | Політика

Трамп заявив, що Йованович відмовлялась вішати його портрет у посольстві в Києві

Президент США Дональд Трамп стоїть перед портретом президента Джорджа Вашингтона у Білому домі

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/**/ /**/ Марі Йованович під час сваідчень у Конгресі США, 15 листопада 2019 року
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Трамп розкритикував роботу Йованович як посла

Трамп неодноразово критикував роботу звільненої ним у травні 2019 року з посади посла в Україні Марі Йованович.

Днями Йованович назвала залякуванням твіти, які розміщував Трамп у той час, як вона давала свідчення у під час відкритих слухань у Палаті представників американського Конгресу у справі про його можливий імпічмент. Минулого місяця на закритих слуханнях Йованович стверджувала, що президент США Дональд Трамп чинив тиск на Державний департамент, щоб її звільнили з посади.

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