Комітет Палати представників запросив Трампа на слухання справи про імпічмент

Комітет з питань юстиції Палати представників Конгресу США запросив президента Дональда Трампа та його представників взяти участь у наступних слуханнях справи про його імпічмент, які відбудуться 4 грудня.

Джеррі Недлер, опозиційний демократ та голова комітету, надіслав Трампу лист із запрошенням.

Водночас президент не зобов’язаний відвідувати засідання. Там мають заслухати експертів-правознавців, які повинні проаналізувати конституційні підстави імпічменту.

тУ США ведеться розслідування про можливість імпічменту Трампа через звинувачення в тиску на президента України Володимира Зеленського з метою завдати шкоди своєму політичному опонентові Джо Байдену.

Демократи в Конгресі розцінюють це як зловживання повноваженнями.

Трамп називає розслідування «полюванням на відьом», вказуючи на розшифровку його розмови із Зеленським як на доказ того, що він не порушив жодного закону. Республіканці підтримують президента.