Особистий адвокат Трампа перебуває в Києві – ЗМІ

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані перебуває в Києві, повідомляють американські засоби інформації.

«Як хороший юрист, я збираю докази, щоб захистити мого клієнта від фальшивих звинувачень, які висуваються проти нього», – написав Джуліані 4 грудня в текстовому повідомленні, адресованому виданню The New York Times.

За даними The New York Times, напередодні в Будапешті Джуліані зустрічався з колишнім генеральним прокурором України Юрієм Луценком, а в Києві має розмови з іншими колишніми співробітниками прокуратури – ексгенпрокурором Віктором Шокіним і прокурором Костянтином Куликом.

Руді Джуліані відвідує Київ у той час, як у США розпочався новий етап розслідування про імпічмент президента Дональда Трампа.

4 листопада в юридичному комітеті Палати представників Конгресу США виступили чотири експерти з питань законодавства. Вони мають визначити, чи можна висунути Трампу звинувачення після його розмови з президентом України Володимиром Зеленським влітку цього року. Як стверджують демократи, президент США в телефонній розмові наполягав на проведенні в Україні розслідування щодо свого політичного опонента Джо Байдена. Демократи вважають, що Трамп перевищив свої повноваження для тиску на Україну.