Новий етап слухань справи про імпічмент Трампа: у Конгресі виступлять професори права

Комітет із питань правосуддя Конгресу США назвав чотирьох свідків, які виступлять на публічних слуханнях у справі про імпічмент президента Дональда Трампа, де починається нова фаза процесу.

Четверо професорів права мають з’явитися на слуханнях перед колегією Палати представників 4 грудня у Вашингтоні, щоб дати свідчення щодо «конституційних підстав президентського імпічменту».

Комісія також отримає звіт щодо слухань, які провели демократи в комітеті з розвідки Палати представників.

Цей звіт, в якому викладені докази, які, за словами демократів, демонструють зловживання службовим становищем із боку президента Трампа з метою політичної вигоди, оприлюднять 3 грудня. Цього ж дня Палата представників має проголосувати за цей документ, перш ніж передати його до комітету з питань правосуддя.

Демократи з’ясовують, чи республіканець Трамп чинив тиск на Україну з вимогою провести розслідування проти його політичного суперника, колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина Гантера Байдена, який працював членом правління української енергетичної компанії.

Трампа і його адвокатів запросили виступити в комітеті з правосуддя, але Білий дім відмовився від цього, звинувативши причетних до слухань конгресменів у «повній відсутності належного процесу та базової чесності».

В інтерв’ю, опублікованому 2 грудня, президент України Володимир Зеленський заперечив, що він розмовляв із Трампом «з позиції quid pro quo (послуга за послугу)» під час телефонної розмови 25 липня, під час якої Трамп попросив свого колегу про «послугу».