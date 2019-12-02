США: у комітеті Палати представників шкодують через відмову Трампа від участі в слуханнях щодо імпічменту

Голова Комітету з питань юстиції Палати представників Сполучених Штатів Джеррольд Недлер назвав «гідним жалю» рішення президента Дональда Трампа не брати участі в слуханнях щодо його імпічменту.

«Пізно ввечері вчора президент та його радник відхилили наше запрошення долучитися до слухань у середу. Його відповідь гідна жалю, адже надати президентові можливість взяти участь було пріоритетом для Палати представників від самого початку», – заявив демократ Недлер.

У листі юридичного консультанта Білого дому Пета Кіполлоне, який Юридичний комітет отримав 1 грудня, той сповістив, що Трамп та його адвокати не будуть присутні на слуханнях щодо імпічменту у Палаті представників на цьому тижні. Кіполлоне також звинуватив причетних до слухань конгресменів у «повній відсутності належного процесу та базової чесності», нібито виявлених у процесі.

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За словами консультанта, запрошення на слухання 4 грудня дало Білому дому надто мало часу на підготовку, а також не містило інформації про свідків, яких планують заслухати.

Білий дім до 6 грудня надасть відповідь щодо участі Трампа в інших слуханнях, дата яких наразі невідома, додав Кіполлоне.

Комітет з питань юстиції надіслав Трампу запрошення на слухання минулого тижня.

У США ведеться розслідування про можливість імпічменту Трампа через звинувачення в тиску на президента України Володимира Зеленського з метою завдати шкоди своєму політичному опонентові Джо Байдену.

Демократи в Конгресі розцінюють це як зловживання повноваженнями.

Трамп називає розслідування «полюванням на відьом», вказуючи на розшифровку його розмови із Зеленським як на доказ того, що він не порушив жодного закону. Республіканці підтримують президента.