Трамп зумовив «дипломатичний вакуум» в українсько-американських відносинах – світова преса

Американський часопис The Washington Post наголошує на важливості підтримки США незалежності України. Фінське видання Helsingin Sanomat пише про те, що американська компанія Apple піддалась тиску Росії і нині у її застосунках Крим позначається «частиною Росії». Іспанський щоденник La Vanguardia повідомляє про взяття під варту в окупованому Росією українському Криму громадянки Росії за звинуваченням у веденні розвідувальної діяльності на користь України.

Американський часопис The Washington Post друкує матеріал «Шкода, яку заподіяно Україні». Вашингтонське видання зазначає, що легко не помітити того, що справа, пов’язана з Україною, яка нині привертає увагу у США, спричиняє шкоду молодому урядові українського президента Володимира Зеленського, який, як пише газета, здобув перемогу під час вільних і справедливих виборів з обіцянками викорінити корупцію та припинити війну з Росією та її посіпаками. Часопис додає, що Зеленський досяг поступу в обох напрямках, провівши крізь парламент низку антикорупційних заходів та переговори з Росією, наслідком яких, зокрема, став обмін полоненими та відведення військ у зоні збройного конфлікту. Але нині Зеленський перебуває на важливому перехресті. Він намагається укласти нову угоду з МВФ, що, у свою чергу, вимагатиме, йдеться у статті, аби він рішуче порвав зв’язки з олігархом, який підтримував його виборчу кампанію, а нині намагається знов перебрати на себе контроль над найбільшим банком України. Тим часом президент Зеленський 9 грудня має зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, а також з лідерами Німеччини та Франції з метою надання поштовху мирній угоді, яка забуксувала, додає автор.

The Washington Post зазначає, що упродовж років політикою США була потужна підтримка України у такі вирішальні моменти, і тут не йдеться лише про демократію, яка лишень формується, у випадку України також йдеться про просування стратегічних інтересів США, таких як стримування російської агресії у Європі. Але той хаос, додає автор статті, в який занурив президент США Дональд Трамп українсько-американські відносини, створив «дипломатичний вакуум». Буквально кожен чільний посадовець, мовиться далі, який працював у царині цих стосунків впродовж останніх двох років, або подав у відставку, або надавав свідчення у ході слухань в рамках розслідування щодо процедури імпічменту, відтак зазнав гострої критики президента Трампа. Вашингтонське видання зазначає, що Зеленського і надалі не запросили до Білого дому на зустріч, яку Трамп висував в обмін на політичні послуги. На додаток, додає автор, сам Трамп і надалі повторює фальшиві звинувачення проти України щодо ролі Києва у втручанні до виборів 2016 року, навіть після того, як йому пояснили, що все це вигадка російських спецслужб. А держсекретар Помпео, пише The Washington Post, який мав би врятувати українсько-американські стосунки, натомість закликає навіть розслідувати «всю цю брехню, яка надходить з Москви». Все це серйозним чином послаблює позицію президента Зеленського, надто напередодні зустрічі з Путіним, канцлером Меркель та президентом Макроном. Газета додає, що цілком ймовірно, що і Меркель, і Макрон тиснутимуть на українського президента, аби той пішов на поступки російському керівнику, тому що укладена угода дозволить Франції та Німеччині відновити відносини Європи з Росією. Сам Путін, йдеться у статті, хотітиме, аби Зеленський пішов на компроміс у питанні українського суверенітету щодо територій східної України, окупованих Росією та її посіпаками. Все це, на думку видання, завдасть шкоди українській незалежності і надіям Києва інтегруватися із Заходом. Вашингтонське видання насамкінець пише, що у Конгресі США і надалі залишається сильна підтримка України, в тому числі й поміж республіканців, які захищають Трампа. Ці політики, на думку видання, мають чинити тиск на президента та держсекретаря із закликами пожвавити підтримку України, надзвичайно важливим для США є показати, що Вашингтон і надалі налаштований на підтримку незалежності України.

«Нагадування про те, що дії Трампа не є лише внутрішньою політичною грою. Вони шкодять нашим союзникам і допомагають нашим ворогам»



Періодичне видання Фінляндії Helsingin Sanomat публікує статтю «Компанія Apple піддалась тиску і вже показує Крим як «частину Росії» у своїх географічних застосунках». Гельсінський часопис повідомляє, що американська компанія змінила свої мапи в застосунках внаслідок довготривалого тиску з боку Росії. Втім, як додає фінська газета, ці зміни видно лише, якщо дивитися на мапу Криму «на території Росії». Йдеться про застосунок з мапами територій та прогнозом погоди. Видання пояснює, що коли подивитися на такі ж застосунки компанії Apple деінде у світі, Крим буде позначено такою собі «нічийною» територією.

Гельсінське видання нагадує своїм читачам, що Росія вдерлась на територію українського півострова Крим в 2014 році, більшість міжнародної спільноти вважає Росію країною, що окупувала територію сусідньої України, не визнаючи Крим «частиною Росії».

Helsingin Sanomat пише, що, попри міжнародне невизнання анексії українського Криму, російська Держдума вже віддавна вимагала від американської компанії Apple змінити приналежність Криму на мапах застосунків. Згідно з позицією російського законодавчого органу, подання Криму як не частини Росії постає «неточним поданням» даних на мапах. І от, з посиланням на заяву голови комітету російської Держдуми з питань безпеки і боротьби з корупцією Василя Піскарьова, фінська газета пише, що американський технологічний гігант таки піддався тиску росіян. (Apple, як повідомляє Reuters, після ситуації з позначенням в застосунках окупованого Криму територією сусідньої Росії, почала проводити аудит політики визначення спірних територій – ред.).

Щось подібне, як завершує гельсінське видання, можна бачити в застосунку Google Maps ще одного технологічного велета – американської компанії Google. Там також Крим не подається як частина ані України, ані Росії. Хоча, як звертає увагу фінський часопис, на мапах застосунків компанії Google географічні назви у Криму подані в російській версії, а не в українській.

«Компанія Apple піддалась тиску і вже показує Крим як «частину Росії» у своїх географічних застосунках»

Іспанський щоденник La Vanguardia публікує матеріал «У Криму затримали росіянку, яка, як вважають, вела розвідницьку діяльність на користь України». Барселонське видання пише, що Федеральна служба безпеки Росії, яка, як зазначає газета, є спадкоємцем колишнього КДБ, повідомила про арешт у Севастополі росіянки, яка нібито займалась розвідувальною діяльністю на користь України. У повідомленні ФСБ зазначається, що громадянка Росії, ім'я якої не називають, була буцімто завербована українськими спецслужбами від імені відділу розвідки Міністерства оборони України. ФСБ додає, що затримана жінка збирала для України те, що в інформації ФСБ визначається як «таємна інформація військового характеру».

La Vanguardia пише, що ФСБ на своєму сайті повідомила, що у цій справі було розпочато кримінальне провадження за статтею 275 Кримінального кодексу Росії – «державна зрада». Водночас, як зазначає каталонська газета, жодних деталей затримання тієї громадянки Росії не подається. Видання роз’яснює, що за статтею «державна зрада» у Росії передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 20 років. Далі барселонський часопис пояснює своїм читачам, що Севастополь нині є головною базою Чорноморського флоту Росії. Це місто, як вказує іспанський щоденник, Росія анексувала разом з рештою українського півострова Крим у 2014 році після проведення незаконного «референдуму», результати якого не визнаються міжнародною спільнотою.

«У Криму затримали росіянку, яка, як вважають, вела розвідницьку діяльність на користь України»