«Залишається багато викликів» – держсекретар США про політику щодо України

Державний секретар США Майк Помпео 26 листопада на пресконференції у Вашингтоні охарактеризував політику США щодо України як успішну, але вказав на те, що ще залишається «багато викликів».

«Залишається багато викликів: росіяни все ще залишаються на Донбасі, президент України все ще працює над проблемами із корупцією, які ця країна має багато років. Держдепартамент працює над цим більш ніж півтора року і ми продовжимо працювати», – заявив Помпео.

Держсекретаря також запитали, чи слід проводити розслідування про місце України у виборчому процесі в США 2016 року.

«Щоразу, коли з’являється інформація, яка вказує на те, що якась країна замішана у виборах в США, у нас є не тільки право, а й обов’язок стежити за цим», – сказав він.

Щодо своєї ймовірності дати свідчення у Конгресі в ході розслідування стосовно імпічменту Помпео сказав: «Коли прийде час, все добре станеться».

Незадовго до брифінгу президент США Дональд Трамп згадав про держсекретаря на своїй сторінці Twitter, написавши, що «залюбки хотів би побачити свідчення Помпео, Ріка Перрі, Міка Малвені та багатьох інших стосовно надуманого шахрайського імпічменту».

Нині у США триває розслідування про можливість імпічменту Трампа через його ймовірний тиск на президента України Володимира Зеленського з метою завдати шкоди своєму політичному опонентові Джо Байдену. Демократи в Конгресі розцінюють це як зловживання повноваженнями.Трамп називає розслідування «полюванням на відьом».