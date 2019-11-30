Apple проведе аудит позначення спірних територій через позначення окупованого Криму «російським»

Американська корпорація Apple після ситуації з позначенням в додатках окупованого Криму територією сусідньої Росії, почала проводити аудит політики визначення спірних територій. Про це повідомляє Reuters.

Прес-секретар корпорації Труді Мюллер повідомила, що це може спричинити зміни в політиці Apple.

«Ми вивчаємо міжнародне право, а також відповідні закони США та інших країн перед тим, як ухвалювати рішення щодо позначення територій на наших Картах і вносити зміни, якщо цього вимагає закон. Ми більш детально вивчимо, як ми справляємося зі спірними кордонами в наших сервісах, і в результаті можемо внести зміни в майбутньому», – цитує Reuters Мюллер.

Прес-секретар додала, що співробітники компанії вже працюють над докладним вивченням питання про майбутнє позначенні спірних кордонів у багатьох додатках.

В той же час міністерство фінансів США обіцяє перевірити, чи підпадають дії компанії Apple під режим санкцій через позначення Криму «російським».

Представництво президента України в АР Крим звернулося до компанії Apple через позначення Криму «російським» в додатках.

Раніше повідомлялося, що компанія Apple на території Росії почала відображати Крим і Севастополь «російською» територією в своєму додатку «Погода». При цьому на материковій частині України і на анексованому півострові Севастополь, Сімферополь, Керч та інші міста не відображаються ні частиною України, ні частиною Росії.

Голова комітету Держдуми Росії з безпеки і протидії корупції Василь Піскарьов 27 листопада заявив, що «Apple повністю усунула претензії Держдуми щодо показу Криму в своїх сервісах».

Офіційних коментарів американської компанії з цього приводу поки немає.

У травні цього року Apple не відображала територіальну приналежність міст Криму у своїх додатках як з материкової України, так і з півострова.

Раніше Держдума Росії дала Apple термін до 25 квітня, а потім продовжила його до 10 травня. Москва вимагала «усунення неточностей при відображенні географічної приналежності Криму і Севастополя в додатку».