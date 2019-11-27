На території Росії компанія Apple стала відображати Крим і Севастополь «російськими»

У додатку «Погода» компанія Apple на території Росії стала відображати Крим і Севастополь «російською» територією. Як повідомляє проєкт Радіо Сворбода Крим.Реалії, зокрема, в Москві анексовані Севастополь, Сімферополь, Керч відображаються російською територією.

При цьому на материковій частині України і на анексованому півострові Севастополь, Сімферополь, Керч та інші міста не відображаються ані частиною України, ані Росії.

Голова комітету Держдуми Росії з безпеки і протидії корупції Василь Піскарьов 27 листопада заявив, що «Apple повністю усунула претензії Держдуми щодо показу Криму в своїх сервісах».

Офіційних коментарів американської компанії з цього приводу поки немає. Крим.Реалії звернулися до Apple за поясненнями.

У травні цього року Apple не відображала територіальну приналежність міст Криму у своїх додатках як з материкової України, так і з півострова.

Раніше Держдума Росії дала Apple термін до 25 квітня, а потім продовжила його до 10 травня. Москва вимагала «усунення неточностей при відображенні географічної приналежності Криму і Севастополя в додатку».