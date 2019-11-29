У МЗС Польщі нагадали Apple, що Крим не є частиною Росії

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшедач підтримав Україну та нагадав американській компанії Apple, що окупований Росією Крим не є її частиною.

«Дозвольте мені приєднатись до України, висловлюючи розчарування діями Apple. А саме недавнього підходу до Криму, трактуючи його як частину Росії. Нагадаю один очевидний факт: це не так. Сором вам, Apple!» – написав Пшедач у Twitter 28 листопада.

27 листопада міністр закордонних справ України Вадим Пристайко прокоментував ситуацію з американською компанією Apple, яка в своєму застосунку на території Росії почала позначати Крим і Севастополь як «російську» територією, порівнявши її з крадіжкою інтелектуальної власності.

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Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму у 2014 році незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно проголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.