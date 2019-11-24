Журнал The Economist опублікував карту України без Криму – посольство

Посольство України у Великій Британії засудило на своїй сторінці у твіттері публікацію журналом The Economist ілюстрації, де зображена карта України без Кримського півострова.

«Ми дуже сподіваємося, що таке надійне та всесвітньовідоме медіа змінить мапу відповідним чином», – написало українське дипломатичне представництво.

У соцмережах The Economist реакції на заяву поки що немає.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму у 2014 році незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно проголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.