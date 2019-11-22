У Росії суд залишив в СІЗО двох фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір»

Ростовський обласний суд Росії відхилив апеляцію на продовження запобіжного заходу фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Руслану Сулейманову та Ерфану Османову, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії. Вони залишаться під арештом в СІЗО до 15 лютого 2020 року.

Судове засідання щодо Сулейманова проходило в закритому режимі, він брав участь у засіданні через відеозв’язок у СІЗО.

«Підстав для продовження запобіжного заходу немає, має місце затягування розумних строків слідства. Незважаючи на всі наведені доводи, обласний суд залишив рішення Ленінського районного суду без змін», – розповіла двокат Світлана Олексієнко.

Коментуючи продовження запобіжного заходу Османову, адвокат також пояснила це затягуванням строків слідства.

Співробітники ФСБ, МВС Росії та Росгвардіі 27 березня 2019 року провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24-х активістів.

27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував усіх затриманих активістів.

29 березня російські силовики затримали 24-го кримськотатарського активіста Едема Яячикова, який після масових обшуків у Криму перебував у розшуку.

Заарештованим Ремзі Бекірову, Різі Ізетову, Руслану Сулейманову, Фариду Базарову і Шабану Умерову інкримінують ч. 1 ст. 205.5 КК Росії (організація діяльності терористичної групи). Інших затриманих підозрюють в участі в діяльності терористичної організації (ч. 2 ст. 205.5 КК Росії).