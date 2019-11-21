Прокуратура АРК повідомила про підозру «суддям» з Криму у «справі 26 лютого»

Прокуратура АРК повідомила про підозру двом колишнім суддям Апеляційного суду АР Крим, а на момент вчинення злочину – «суддям» незаконно створеного «Верховного суду Республіки Крим», які брали участь в процесі у «справі 26 лютого».

За даними пресслужби відомства, двох колишніх суддів Апеляційного суду АР Крим підозрюють у скоєнні злочину за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

«За даними слідства, одному з керівників Меджлісу та іншим проукраїнським активістам було незаконно висунуто обвинувачення за фактом організації масових безпорядків. Обвинувальний акт розглядався колегіально «суддями» незаконно створеного «Верховного суду Республіки Крим», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі вказали, що такі дії «суддів» були «першими проявами реалізації політики переслідуванням українців в Криму».

Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя 19 червня 2018 року засудив фігурантів «сутички 26 лютого» до умовних термінів. Алі Асанов і Мустафа Дегерменджі отримали по 4 роки і 6 місяців умовно, Арсен Юнусов і Ескендер Кантемир – 4 роки умовно, Ескендер Емірвалієв – 3 роки і 6 місяців умовно з випробувальним терміном 3 роки кожному.

26 лютого 2014 року перед будинком кримського парламенту відбувся масштабний мітинг прихильників і противників територіальної цілісності України. У числі перших були кримськотатарські і проукраїнські активісти, їм протистояли проросійські активісти.

У січні 2015 року кримське управління Слідкому Росії порушило кримінальну справу про масові заворушення на мітингу 26 лютого.

Серед затриманих виявилися прихильники територіальної цілісності України: заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, а також активісти Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі, Ескендер Кантемир, Талят Юнусов, Ескендер Емірваліев, Арсен Юнусов і Ескендер Небієв.

Пізніше суд розділив «справу 26 лютого» на дві, відокремивши в окремий процес головного підозрюваного – Ахтема Чийгоза, який тоді фактично виконував роль лідера Меджлісу в Криму.

З ініціативи адвоката Джеміля Темішева активіст Талят Юнусов і оператор телеканалу ATR Ескендер Небієв пішли на угоду зі слідством і визнали провину з умовою, що їх свідчення не будуть доказом у справах інших фігурантів «сутички 26 лютого». У грудні 2015 року Талята Юнусова засудили до 3,5 років умовно, а Ескендера Небієва до двох років, також умовного терміну.

11 вересня 2017 року російський суд засудив Чийгоза до восьми років колонії суворого режиму за звинуваченням в організації «масових заворушень». 25 жовтня 2017 року російська влада звільнила засудженого в Криму Ахтема Чийгоза і передала його Туреччині, пізніше він приїхав до Києва.