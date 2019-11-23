Хомчак: розграбування захоплених Росією українських кораблів – мародерство

Начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак назвав мародерами тих, хто розграбував захоплені росіянами українські військові кораблі за час, коли вони були під контролем Росії.

«Я так розумію, що це не військові працювали, це мародери. По-іншому я не можу назвати тих істот, які так вчинили з військовим кораблем», – сказав генерал агентству «Укрінформ», перебуваючи в Брюсселі.

Хомчак підтвердив, що всі повідомлення щодо стану, в якому українська сторона отримала від росіян катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», й інформація про їхнє розграбування правдиві.

«Коли їх (кораблі) забирали, був складений акт, все було описано. Те, що мені доповів командувач ВМС, – це навіть соромно коментувати. Як військова людина можу зрозуміти, чому Росія зняла з кораблів засоби зв’язку і навігації. Але коли мені говорять, що вони навіть в гальюні унітази познімали – цього я не розумію. Коли мені кажуть, що на «Яни Капу», на буксирі, познімали оці трубопроводи мідні, як кольоровий метал…» – сказав він.

При цьому генерал Хомчак, який перебував у Брюсселі для участі в заходах у рамках засідання Військового комітету Європейського союзу, підтвердив, що українська сторона, має намір швидко відремонтувати ці кораблі, і вони продовжать службу в ВМС України.

Так само, як і Хомчак, мародерством назвали ставлення російських військових до захоплених українських кораблів і члени їхніх екіпажів. Зокрема, один із них, старший матрос Андрій Артеменко, старший комендор малого броньованого артилерійського катера «Бердянськ», розповів проєктові Крим.Реалії, що розголошувати інформацію про стан кораблів члени екіпажу не можуть, але можуть сказати, що «кораблі в не дуже хорошому стані».

Президент України Володимир Зеленський, який відвідав кораблі після їхнього повернення до порту Очакова ввечері 20 листопада, заявляв, що на їхній ремонт після перебування під контролем Росії піде три місяці.

Представники Росії наголошували, що повертають катери і буксир, як вони раніше звільнили захоплених у полон військових, не через рішення Міжнародного трибуналу з морського права, яке вимагало від Кремля повернути і полонених, і захоплене майно, а, мовляв, через закінчення слідчих дій у кримінальній справі про нібито «незаконний перетин російського державного кордону» українськими моряками.

Їх із кораблями Росія захопила 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії. Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону». Кораблі Росія назвала «речовими доказами» в кримінальній справі, які «передані Україні на відповідальне збереження», військових так само раніше звільнили під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у кримінальній справі, яку там так і не закрили.