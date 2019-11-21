«Ідемо до миру» – Зеленський прокоментував повернення Росією захоплених кораблів

Президент України Володимир Зеленський прокоментував повернення Росією захоплених у листопаді 2018 року українських військових кораблів.

«Броньовані катери «Бердянськ» і «Нікополь» та буксир «Яни Капу» вже на Миколаївщині. Крок за кроком ми йдемо до миру, шукаючи дипломатичні рішення та борючись за те, щоб наша Україна була знову єдиною», – написав Зеленський у фейсбуці вночі 21 листопада.

Володимир Зеленський повідомив, що на кораблях частково відсутнє обладнання та озброєння.

«Те, що ми побачили: справді частково не вистачає обладнання, бракує частини озброєння. Буде розслідування. Ми побачимо всі деталі», – цитує Зеленського президентський сайт.

Глава держави уточнив, що протягом трьох місяців катери будуть відремонтовані.

20 листопада захоплені минулоріч біля берегів Криму українські кораблі повернулися в порт Очакова (Миколаївська область). Кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу» забрали з Криму буксири «Гайдамака», «Сапфір» і «Титан». Поверталися кораблі майже дві доби.

18 листопада в акваторії Чорного моря розпочався процес повернення Росією захоплених торік біля Керченської протоки українських катерів «Нікополь», «Бердянськ» і буксира «Яни Капу».

Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Моряків урешті передали Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.