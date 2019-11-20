Стан повернутих Росією українських суден оцінять після слідчих дій ДБР і прокуратури – Воронченко

Командувач ВМС Збройних сил України, адмірал Ігор Воронченко повідомив, що про стан переданих Україні захоплених Росією кораблів можна буде говорити після проведення відповідних слідчих дій правоохоронними органами.

«Будуть проведені слідчі дії Державним бюро розслідування, військовою прокуратурою, після чого ми матимемо повну картину щодо стану переданих кораблів. Це дасть змогу передати інформацію для надання правової оцінки діям Російської Федерації до українських і міжнародних судових інстанцій», – сказав Воронченко.

За його словами, є інформація про те, що росіяни на захоплених кораблях демонтували деякі засоби зв’язку та навігаційне обладнання.

Як передає Міноборони, сьогодні на українські кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу» біля причальної стінки в порту Очакова чекали їхні екіпажі, звільнені з російського полону у вересні цього року.

20 листопада захоплені минулоріч біля берегів Криму українські кораблі повернулися в порт Очакова (Миколаївська область). Кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу» забрали з Криму буксири «Гайдамака», «Сапфір» і «Титан». Поверталися кораблі майже дві доби.

18 листопада в акваторії Чорного моря розпочався процес повернення Росією захоплених торік біля Керченської протоки українських катерів «Нікополь», «Бердянськ» і буксира «Яни Капу».

Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Моряків урешті передали Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.