Захоплені біля берегів Криму кораблі повернулися в порт Очакова

Захоплені біля берегів Криму торік українські кораблі повернулися в порт Очакова (Миколаївська область). Їх зустрічають активісти з українськими прапорами і символікою, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Першим повернувся український катер «Нікополь», а пізніше – буксир «Яни Капу». Третій катер, очевидно, підпливає, але його через темну пору помітити складно, передає кореспондент Радіо Свобода.

А забрали з Криму захоплені ФСБ військові кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу» буксири «Гайдамака», «Сапфір» і «Титан». Поверталися кораблі майже дві доби.

За даними кореспондента, сьогодні в Очакові очікують на президента Володимира Зеленського.

18 листопада в акваторії Чорного моря розпочався процес повернення Росією захоплених торік біля Керченської протоки українських катерів «Нікополь», «Бердянськ» і буксира «Яни Капу».

Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Моряків урешті передали Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.