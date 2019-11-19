Столтенберг про повернення Росією кораблів: «Це те, що Росія мала зробити вже давно»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ прокоментував повернення Росією захоплених минулого року українських кораблів.

«Перш за все я вітаю повернення захоплених українських кораблів. Це те, що Росія мала зробити вже давно. Це також відповідає російським зобов’язанням. Я думаю, що це добре. Також тому, що це, сподіваюся, може сприяти певному прогресу в імплементації Мінських угод, а також сприяти зусиллям «нормандського формату» знайти довготривале політичне вирішення кризи в Україні», – зазначив Столтенберґ, відповідаючи на запитання журналістів під час пресконференції перед дводенним засіданням міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі.

Він додав, що ця може стати однією з тем, які обговорюватимуть на завтрашній зустрічі.

Столтенберґ також нагадав про свій недавній візит до України.

17 листопада пресслужба прикордонного управління ФСБ Росії в анексованому Криму повідомила російським ЗМІ, що захоплені Росією три українські військові судна передадуть Україні 18 листопада.​ Буксир «Яни Капу» і малі броньовані артилерійські катери «Нікополь» і «Бердянськ» відбуксирували з порту Керчі до «погодженого місця».

Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.