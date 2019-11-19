Ультиматуми Путіна становлять небезпеку для Зеленського (огляд преси)

Чи є повернення українських суден жестом «доброї волі» Москви перед «нормандською зустріччю»? Так, якщо керуватися наступальною логікою агресора, переконує газета «День».

Видання пише, що Кремль нав’язує складну комбінацію, яка покликана переграти українців та європейців, адже, повернувши моряків і кораблі, що насправді є виконання наказу Трибуналу ООН, росіяни показують, що вони начебто готові йти на поступки і домовлятися. Тим самим, заманюючи українців у переговорний процес, під час якого Москва планує подальший «наступ».

У цій ситуації українській стороні, щонайменше, потрібна максимальна мобілізація усіх професіоналів, які є в державі. А ще потрібно мати різні варіанти реакцій і дій на випередження, якби не розвивалися події. Про це пише автор статті «Боротьба на підступах» Іван Капсамун.

Коментують повернення Росією захоплених кораблів і експерти «Газети по-українськи». Кремль намагається виглядати хоч трохи цивілізованим в очах Заходу напередодні «нормандської зустрічі», зазначає політолог Олександр Кочетков.

Він наголошує, що Україна виконує всі вимоги Москви. Покладає надії на переговори. Натомість росіяни вимагають нових і нових поступок. Це впадає в очі європейцям. Тому Путін нарешті виконав рішення трибуналу Організації Об’єднаних Націй і повернув кораблі.

Однак, як зазначає експерт, це не покращить позиції росіян. Навряд чи європейські лідери сприймуть за жест доброї волі виконання обов’язкових рішень суду. Проте це була єдина поступка, яку росіяни могли собі дозволити.

Крім того, міжнародна слідча група у справі малайзійського «Боїнга» довела – на момент катастрофи бойовиками на Донбасі командували російські збройні сили. Це сильно б’є по іміджу Росії, наголошує політолог. Тому вони хотіли послабити цей ефект.

Поки не буде ухвалений новий закон про особливий статус Донбасу, який влаштовує Путіна, причому на постійній основі, тобто фактично з включенням його до Конституції України, зустрічі із Зеленським не буде. Ні сам-на-сам, ні в «нормандському форматі», вважає дописувач газети «День» із Москви Борис Соколов.

Як пряник Путін запропонував зниження ціни на російський газ для України на 25% (хоча Київ його давно не купує), але за умови відмови від позовів і укладення короткострокових контрактів, і лякав Європу припиненням газового транзиту через Україну.

Автор статті наголошує, що Києву давно час припинити відступати в заочному діалозі сторін і почати висувати свої умови в частині забезпечення контролю над кордоном із Росією і над окупованими територіями Донбасу. Інших умов, крім капітуляції, від Путіна не буде.

Виконання ж усіх висунутих Путіним умов означало б для Зеленського політичну смерть. Тому в ситуації, що склалася, йому краще було б публічно відмовитися від проведення зустрічі в «нормандському форматі» на перерахованих Путіним умовах. Заголовок статті – «Новий ультиматум Путіна, або Києву час припинити відступати».

Уперше бюджет на наступний рік Верховна Рада ухвалила так швидко. Але, насправді, як зазначає експерт «Газети по-українськи» політолог Віктор Таран, це трагедія українського парламентаризму.

Рада перестала виконувати свою найголовнішу функцію – контролювати виконавчу владу. Депутатів не цікавить, куди перерозподілятимуть кошти. Вони ухвалюють усе поспіль. Народні обранці сперечалися з Кабміном не за те, яким має бути фінансування галузей, а кому дістануться субвенції на округи. Їх зменшили до 2 мільярдів. Це гроші для мажоритарників, від яких потрібні будуть голоси.

Офіс президента вже намітив перезапуск парламенту за пропорційною системою. Їх не цікавлять округи. Мажоритарникам-«слугам» скажуть, мовляв, голосуйте, як треба, і ви потрапите до списку. Про це йдеться в матеріалі «Бюджет на 2020 рік не передбачає стрімкого розвитку».

Новий Держбюджет-2020 «списали» з документа Гройсмана: структура залишилася старою, поняття економічної моделі відсутнє взагалі. Про це стверджує газета «Україна молода» у статті «За законом принтера».