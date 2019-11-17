ФСБ: захоплені кораблі повернуть Україні 18 листопада

Захоплені Росією три українських військових судна передадуть Україні 18 листопада, заявили в пресслужбі прикордонного управління ФСБ Росії в анексованому Криму. Це повідомлення цитують російський «Інтерфакс» і державне агентство новин ТАСС.

«Відповідно до досягнутих з українською стороною домовленостей, три українських судна – буксир «Яни Капу» і малі броньовані артилерійські катери «Нікополь» і «Бердянськ» – буксируються з порту Керч до погодженого місця передачі українській стороні, яка відбудеться 18 листопада», – йдеться в повідомленні.

Де саме будуть передані кораблі – не уточнюється.

Українська сторона ситуацію поки що не коментує.

17 листопада кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив, що судна в керченському порту почали готувати до відправлення. Згодом вони в супроводі російської берегової охорони вийшли в Керченську протоку в бік Чорного моря.

Згідно з міжнародною базою відстеження суден Мarine Тraffic, українські буксири «Сапфір», «Титан» і «Гайдамаки» перебувають у Чорному морі біля берегів Криму, ймовірно, для того, щоб забрати захоплені Росією українські військові кораблі і супроводити їх у порт.

Росія захопила три кораблі ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Кораблі не повернені досі, а моряків урешті передали Україні не безумовно, за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.