Захоплені українські катери виводять із Керчі – фото

Захоплені українські військові катери «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир «Яни Капу», в супроводі російської берегової охорони 17 листопада вивели з акваторії «Генмола» в Керчі, в анексованому Росією Криму.

Як повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, катери в супроводі російських кораблів слідують Керченською протокою в бік Чорного моря.

Місцевість на підступах до території військової частини, де перебували українські катери, перекрита, чергують російські поліцейські і люди в цивільному.

Згідно з міжнародною базою відстеження суден Мarine Тraffic, українські буксири «Сапфір», «Титан» і «Гайдамаки» перебувають у Чорному морі біля берегів Криму, ймовірно, для того, щоб забрати захоплені Росією українські військові кораблі і супроводити їх у порт.

Станом на 10 годину ранку вони перебували навпроти Фороса, станом на 11:30 – навпроти Алупки.

Вранці захоплені українські військові катери «Бердянськ» і «Нікополь», які перебували в акваторії порту «Генмол» в Керчі, почали готувати до відправки. На катерах і на березі перебували люди в помаранчевих жилетах.

Напередодні помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив про завершальний етап повернення до України трьох кораблів Військово-морських сил України, що їх із застосуванням зброї захопила Росія разом із екіпажами в листопаді 2018 року.

«Процес повернення малих броньованих катерів «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксира «Яни Капу», захоплених минулого листопада, вже на завершальному етапі», – сказав він виданню «НВ».

16 листопада в Росії видання «Коммерсант» заявило, що, за його даними, Росія має намір урегулювати справу з поверненням захоплених кораблів Україні до саміту в «нормандському форматі», який наразі запланований на 9 грудня.

Джерела видання стверджували, що принципове рішення повернути кораблі в Росії вже ухвалили, і Москва й Київ нині «перебувають на фінальній стадії переговорів», щоб узгодити час і точне місце передачі кораблів.

Але, коментуючи одне з повідомлень цієї статті, в Міністерстві закордонних справ Росії заявили російському агентству «Інтерфакс», що не пов’язують передачу Україні захоплених кораблів із майбутнім самітом у «нормандському форматі».

Росія захопила три кораблі ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Кораблі не повернені досі, а моряків урешті передали Україні не безумовно, за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.