Повернення захоплених Росією біля Керченської протоки кораблів можливе ближчим часом – ЗМІ

Повернення трьох кораблів Військово-морських сил України, що їх із застосуванням зброї захопила Росія разом із екіпажами в листопаді 2018 року, можливе вже найближчим часом, пишуть українські засоби інформації. Ніяких офіційних коментарів наразі немає.

Зокрема, сайт «Український мілітарний портал» пише, що, за даними системи відстеження руху суден AIS, три українські буксири – Sapfir, Titan і Hajdamaka – вирушили в Чорне море і йдуть у бік узбережжя Криму, ймовірно, для того, щоб забрати захоплені Росією українські військові кораблі.

Про вихід у море пошуково-рятувального судна «Сапфір» і буксирів «Титан» і «Гайдамака» писав і сайт одеського видання «Думская». За його даними, росіяни нині буксирують українські кораблі з окупованої Керчі, і передача має відбутися у відкритому морі, приблизно за 60 морських миль від Одеси, неподалік кримського мису Тарханкут.

Але пізніше це ж видання додало у своєму телеґрам-каналі: «Ситуація з поверненням українських кораблів залишається невизначеною. Надходить суперечлива інформація. «Сапфір» і буксири стоять неподалік Криму».

Раніше 16 листопада в Росії видання «Коммерсант» заявило, що, за його даними, Росія має намір урегулювати справу з поверненням захоплених кораблів Україні до саміту в «нормандському форматі», який наразі запланований на 9 грудня.

Джерела видання стверджували, що принципове рішення повернути кораблі в Росії вже ухвалили, і Москва й Київ нині «перебувають на фінальній стадії переговорів», щоб узгодити час і точне місце передачі кораблів.

Співрозмовники цього видання теж казали, що передача кораблів відбудеться в певній точці в морі, куди їх відбуксирують три російські буксири і де їх переберуть буксири українські.

«Судна, кажуть джерела «Коммерсанта», повернуть разом зі штатним озброєнням, але без боєприпасів. Виявлену на них після затримання особисту зброю українських моряків, а також рації і суднові ролі (документи, що містять інформацію про склад екіпажів та інші дані), залишаться в Росії. Все це фігурує як речові докази у кримінальній справі, порушеній у Росії після інциденту», – написало російське видання.

Але, коментуючи одне з повідомлень цієї статті, в Міністерстві закордонних справ Росії заявили російському агентству «Інтерфакс», що не пов’язують передачу Україні захоплених кораблів із майбутнім самітом у «нормандському форматі». Як сказали в міністерстві, пропозиція, зроблена раніше Києву про повернення кораблів, залишається чинною, і «вони (українці – ред.) можуть зробити це в будь-який момент». При цьому в МЗС наголосили, що це можливо лише «під гарантії збереженості» кораблів як речових доказів у кримінальній справі, порушеній у Росії проти українських військовополонених моряків.

Інших моментів повідомлення «Коммерсанта», зокрема, про власне план повернення кораблів, у МЗС Росії не коментували.

Росія захопила три кораблі ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії. Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону». Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити. Кораблі не повернені досі, а моряків урешті передали Україні не безумовно, за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними.