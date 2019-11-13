ДБР допущене до «таємних» даних в рамках справи про моряків і Керченську протоку – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України на виконання ухвали суду повідомив про надання доступу до Стратегічного плану застосування Збройних сил України співробітникам Державного бюро розслідувань.

«Ухвалу опрацьовано із суворим дотриманням вимог законодавства України з питань охорони державної таємниці. Допущені до Плану посадові особи, в межах повноважень, надали пояснення та окрему інформацію співробітникам Державного бюро розслідувань, які визначені ухвалою Печерського суду і мають відповідну форму допуску до державної таємниці та зобов’язання щодо її збереження перед державою», – йдеться в повідомленні.

8 листопада Печерський районний суд оприлюднив рішення надати допуск слідчим ДБР до Стратегічного плану застосування Збройних сил України.

Йдеться, зокрема, про «тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися» в рамках досудового розслідування ДБР за фактом вчинення «можливих неправомірних дій службовими особами, які займають особливо відповідальне становище в органах державної влади України, під час ухвалення рішень щодо здійснення 25 листопада 2018 року кораблями ВМС ЗСУ: катерами «Бердянськ», «Нікополь» та рейдовим буксиром «Яни Капу», переходу з Чорного моря до Азовського моря через Керченську протоку».

24 українських моряки повернулися до Києва з російського полону 7 вересня у результаті обміну, під час якого до України з Росії прилетіли 35 утримуваних там громадян.

Росія захопила три українські кораблі і 24 військових моряків біля Керченської протоки у листопаді 2018 року.

У травні цього року Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити моряків і кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу».