Труба заперечує, що ДБР має провадження щодо звільнених з полону Росії українських моряків

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заперечує, що його відомство має кримінальне провадження щодо дій українських військових моряків 25 листопада 2018 року під час спроби екіпажів двох катерів та одного буксира перетнути Керченську протоку, нині контрольовану Росією.

«Ми з’ясовуємо, чи були правопорушення в діях керівництва держави, які призвели до ескалації конфлікту і подальшого введення військового стану», – написав Труба 11 листопада у своєму телеграм-каналі.

Радіо Свобода 6 листопада звернулося до Державного бюро розслідувань із офіційним запитом, щоб з’ясувати, з якої причини у межах розслідування про захоплення Росією українських військових кораблів слідство ставить в експертизі такі питання: «Чи були допущені порушення військовослужбовцями, які виконували бойове завдання, Керівництвом ВМС ЗСУ при виконанні документів бойового управління зазначені у пункті 3.2 даного клопотання? Чи можуть знаходитись вказані порушення у причинному зв'язку до настання тяжких наслідків, які призвели до полону військовослужбовців ЗСУ, втрати озброєння та військової техніки?»

5 листопада про таке формулювання в експертизі повідомив адвокат п’ятого президента України Петра Порошенка Ілля Новіков, який раніше представляв у російських судах полонених моряків.

«Нам можуть зараз почати пояснювати, що вони нічого такого не мали на увазі, і що очікується, що експертиза дасть на це негативну відповідь, і тим самим остаточно очистить моряків, але це все пояснення «на користь бідних». Якщо слідчий ставить експерту питання, він має бути готовий прийняти будь-яку відповідь на нього», – написав Новіков у фейсбуці.

Адвокат також твердить, що ФСБ Росії схожу експертизу в «керченській справі» провела ще в червні.

«Вона саме й підтвердила всі підозри ДБР: моряки та інші невстановлені українські особи дійсно були в усьому неправі, а російські прикордонники – праві. Так що може щодо відмови від правової допомоги з боку Росії ДБР теж ще передумає. Як говорили в одному старому кіно, «це може бути початком красивої дружби», – припустив захисник Порошенка.

У жовтні директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заперечив, що його відомство мало плани звернутися до Росії по правову допомогу.

У травні цього року Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити моряків і кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу».

25 червня стало відомо, що українські військові катери «Нікополь» і «Бердянськ», а також буксир «Яни Капу» зникли з акваторії стоянки суден «Генмол» в Керчі, де вони перебували останні місяці.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін, в рамках якого в Україну повернулися 35 громадян, в тому числі 24 моряки, захоплені ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки.

У листопаді 2018 року Росія затримала три українські кораблі та 24 військових моряків біля Керченської протоки.