Ми не можемо примусово допитати Порошенка, але це до січня 2020 року – Труба

Що з провадженнями ДБР, де фігурує експрезидент України Петро Порошенко, депутат попередніх скликань Сергій Пашинський і ексгенпрокурор Юрій Луценко? Звідки у ексзаступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова інформація про розслідування, які веде зараз ДБР? І навіщо слідчим доступ до внутрішніх даних програми «Схеми»? Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

Олександр Лащенко: Пане Труба, звісно, почнемо з цієї ситуації навколо отриманого, можна сказати, через суд рішення, вимоги ДБР про доступ до даних моїх колег. Це програма Радіо Свобода, спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:перший» «Схеми». Редакція цієї програми наполягає, що ця вимога з боку ДБР є надмірною, надмірним цей обсяг даних журналістів, доступ до яких отримало ДБР через ухвалу Печерського райсуду. Зараз триває вже засідання в Київському апеляційному суді, який переніс на 5 листопада цього року розгляд апеляційної скарги програми «Схеми» на ухвалу Печерського райсуду.

Ваш коментар з цього приводу? Навіщо доступ до цих даних? Адже журналісти готові до співпраці. Вони надали всю можливу інформацію. Спілкувалися зі слідчими ДБР. І якби не було цього розслідування (як відомо, йдеться про розслідування, яке присвячене поїздці колишнього президента України Петра Порошенка на Мальдіви, яке називалося «Mr. Petro Incognito»), власне, не було би цього розслідування, не було б розслідування ДБР.

Слідчі ДБР не будуть приходити до Радіо Свобода з обшуками

Роман Труба: Я хотів би розпочати з того, що правоохоронний орган, я як керівник і слідчі поважають професійну вашу площину, професійну площину всіх журналістів. Але ми також просимо поважати і нашу професійну площину. Я запевняю, що слідчі ДБР не будуть приходити до Радіо Свобода з обшуками.

– Обшуку не буде? Маски-шоу. От етер йде і зараз маски-шоу від ДБР – це виключається чи ні?

Роман Труба: Однозначно! Лише закон і лише вимоги закону.

Я хочу роз’яснити, що ця ситуація, яку ми маємо зараз, і яку мету переслідують в пергу чергу слідчі ДБР. Всі глядачі з зацікавленістю дивляться на журналістські розслідування. І дуже часто під час тих журналістських розслідувань у свідомості людей є чітка уява, що саме було вчинено злочин, відповідно, особа, яка його вчинила, повинна бути за ґратами. Але між публічним виявленням злочину і покаранням особи є правове поле. І саме у цьому правовому полі відбувається битва за докази.

Кожен журналіст як свідомий громадянин повинен бути зацікавлений у тому, щоб, за результатами журналістських розслідувань, кримінальне провадження було скероване до суду. Саме журналіст повинен проявити громадянську свідомість...

– Хіба досі не була проявлена, пане Труба? Бракувало готовності до співпраці з боку моїх колег?

Роман Труба: ...і піти на співпрацю зі слідством, і надати показання.

Експрезидент цього не розуміє. Він не йде на співпрацю

Дійсно, ви правильно зауважили, що саме журналістські розслідування у тому числі стали підставою для внесення відомостей і для розслідування цього кримінального провадження за фактом поїздки експрезидента, тоді ще президента на відпочинок на Мальдіви. У цьому провадження, а також і в іншому ми неодноразово говорили і говоримо, що є учасники проваджень. У даному випадку учасниками проваджень є і журналісти, а також є, відповідно, і експрезидент. На жаль, експрезидент цього не розуміє. Він не йде на співпрацю.

– Про це поговоримо далі. Щодо цього саме затребування інформації про фактично «внутрішню кухню» моїх колег з проєкту «Схеми»?

Слідчим ДБР не потрібні джерела отримання інформації, лише показання, коли відбувалося формування того чи іншого матеріалу

Роман Труба: Я запевняю, що слідчим ДБР не потрібні джерела отримання цієї інформації. Нам потрібно лише показання з приводу того, коли відбувалося і як відбувалося формування того чи іншого матеріалу. Для прикладу. Оператор повинен сказати, що саме він проводив зйомку в такий-то і такий-то час. Слідчі зрозуміють, що це відбувалася зйомка. І у жодному випадку це не може бути монтажем. Саме така інформація і такий об’єм інформації нам буде необхідний в слідстві.

Журналісти повинні зрозуміти, не знаючи про те, яким чином відбувається слідство, які докази здобуті чи не здобуті, вони є партнерами для слідчого, і вони можуть принести ті докази, які в подальшому нададуть змогу нам швидше дати відповідь на запитання, чи законно відбувалася поїздка...

– Петра Порошенка на Мальдіви?

Роман Труба: Так.

– Наведу думку з перших вуст головного редактора програми «Схеми», спільного проєкту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший» Наталки Седлецької:

Роман Труба: Ми у цьому єдині, тому що у нас мета схожа. Це ефективне розслідування і досягнення справедливого результату.

– А навіщо до суду йти?

Роман Труба: Для отримання інформації, яка потрібна в ході розслідування кримінальної справи. Об’єм інформації, яку необхідно буде надати, визначають журналісти. І ще раз наголошую, нам не потрібні джерела отримання інформації, нам необхідні лише документи для того, щоб ми могли чітко сказати, що була проведена зйомка, були задіяні там люди...

– Хіба досі мої колеги не надали такої інформації без походів до суду?

Елемент співпраці був. Але була частина, де надавалася інформація

Роман Труба: Я не можу сказати, що був відсутній елемент співпраці. Він дійсно був. Але була частина, де надавалася інформація. І мова про рішення суду. І йде, я зауважу, не про проведення обшуків.

– Наполягаєте, обшук виключається в редакції Радіо Свобода, в редакції моїх колег зі «Схем»?

Роман Труба: Однозначно виключаємо. Я впевнений, що журналісти і слідчі – це є партнери і нададуть ту інформацію, яка потрібна для нас.

– Гарантуєте, не буде обшуку в офісі, в якому ми зараз перебуваємо, взагалі?

Роман Труба: Я хочу сказати, що слідчий все ж таки незалежний. Але я впевнений, що ми до цього етапу дійсно ніколи не дійдемо.

– Переходимо до особи Петра Порошенка, щодо якого є понад десяток розслідувань, які зараз веде ДБР. 13. Я не помилився, пане Труба?

Роман Труба: Саме так.

– По-перше, я хотів уточнити його статус. Хто він? Підозрюваний чи свідок Петро Порошенко?

13 кримінальних проваджень, де фігурує, учасником є чи, можливо, буде учасником Порошенко

Роман Труба: Дійсно, саме така кількість, 13. Але хочу уточнити, що це не проти Петра Порошенка, це кримінальні провадження, де фігурує, учасником є чи, можливо, буде учасником експрезидент Петро Порошенко. Ці провадження перебувають на різних етапах, на різних стадіях. Складність в розслідуванні цих кримінальних проваджень полягає в тому, що в нас, в ДБР відсутні власні оперативні підрозділи. І тому ми в багатьох своїх діях є залежними від інших правоохоронних органів.

– У жодному з цих 13 проваджень як підозрюваний пан Порошенко не фігурує, правильно я вас розумію?

На цьому етапі Петро Порошенко є свідком

Роман Труба: Щодо статусу. На цьому етапі Петро Порошенко є учасником провадження, як і багато інших суб’єктів, а саме, він є свідком.

– У всіх без винятку з 13?

15 разів експрезидент не з’явився на допити

Роман Труба: У всіх без винятку. І у цих кримінальних провадженнях він неодноразово викликався і викликається для допиту як свідок. 15 разів експрезидент Петро Порошенко не з’явився на допити. Саме він, на мій погляд, на цей час використовує свій статус народного депутата. Оскільки ми не можемо застосувати примусовий привід. Але це до січня 2020 року.

– У зв’язку з ухваленим Верховною Радою відповідного закону про обмеження депутатської недоторканності?

Роман Труба: Так.

У нас підозри ще не підготовлені. Але у трьох кримінальних провадженнях йдемо до цього

У нас підозри ще не підготовлені і немає. Але у трьох кримінальних провадженнях ми йдемо до цього.

– Можете назвати ці три провадження щодо Порошенка?

Роман Труба: На цьому етапі я не хотів би випереджати події, але це ті кримінальні провадження, де найбільш інтенсивно проводилося розслідування. Нам достатньо...

– Яке саме? «Кузня на Рибальському»?

Роман Труба: Нам достатньо території України, щоб найближчим часом сказати, чи причетний Петро Порошенко до вчинення цих злочинів, чи...

– Чи отримає він статус підозрюваного? На сьогодні цього немає...

Роман Труба: Так.

– Пане Труба, можете назвати дату, на яку призначили черговий можливий допит пана Порошенка? Є така дата?

Роман Труба: З цього приводу я хотів би сказати наступне. Слідчі, які розслідують ці кримінальні провадження, самостійні. І попередньо жодна дата виклику не обговорюється з директором ДБР.

– Не будете називати зараз?

Роман Труба: Це не є ця інформація, яка для мене є особливо цінною і я повинен запам’ятовувати. Я знаю, що процес виклику відбувається постійно. Я знаю, що слідчий запланував кілька наступних своїх викликів. Дати я не знаю. Я не знаю, чи це сьогодні, я не знаю, чи це завтра.

– Пане Новіков, по-перше, я хочу уточнити, чи ви є адвокатом Петра Порошенка щодо проваджень, які зараз веде ДБР? В інтерв’ю радіо «Новое время» ви так сказали.

Ілля Новіков (переклад): Я є адвокатом Порошенка в тому сенсі, що я входжу до складу команди його адвокатів. Надаємо йому правову допомогу у вигляді порад. Мене не включено у жодне з проваджень, які згадував пан Труба, як захисника поки що, оскільки це не було доцільним.

– Пане Новіков, ви чули, що сказав пан Труба в нашому етері. Маєте змогу прокоментувати.

Ілля Новіков: Так. Але в мене є три основні питання до пана Романа. Перше полягає в тому, що ми не розуміємо, чого, власне, хоче на даному етапі ДБР від Петра Порошенка. Якщо ДБР хоче його інформацію, свідчення, то воно їх регулярно отримує. Жодного виклику на допит не залишалося без відповіді.

Роман Труба: Петро Порошенко, будучи президентом, він, як ніхто, виступає гарантом Конституції і гарантом збереження і виконання всіх законів країни. І кримінальний процес, кримінально-процесуальне законодавство не є винятком. Передбачено, які слідчі дії проходять. І найбільш масові слідчі дії – це є допити свідків. Це саме є та слідча дія, звідки ми можемо черпати першочергові показання про ті чи інші факти і обставини. І кожна людина зацікавлена у тому, щоб надати свою позицію і розказати про ті чи інші факти та обставини. Саме таким чином слідчий може формувати картину і розуміти відповідну причетність чи непричетність особи до можливих звинувачень. Іншого шляху немає. І не лише на підставі допитів, але й на підставі зібрання інших доказів і проведення інших слідчих дій. Саме це і слідчі переслідують.

Ми хочемо якнайшвидше дати відповідь на запитання, чи експрезидент Петро Порошенко, можливо, причетний до вчинення тих чи інших правопорушень. І Петро Порошенко повинен зрозуміти, що він є на цьому етапі для нас партнером. Чим швидше він буде приходити в ДБР і надавати свідчення, тим швидше ми дамо відповідь на запитання.

Ілля Новіков: Я не отримав відповіді на запитання, чому це заважає ДБР відповісти на пропозицію Порошенка провести одну повноцінну розмову завчасно на визначену дату? Чому вони продовжують його викликати на допити у різних справах? Хоча Петро Олексійович пропонував їм узгодити дату і поговорити ґрунтовно.

Роман Труба: Закон один для всіх. Безпосередньо планування і тактику проведення слідчих дій у тому чи іншому кримінальному проваджені визначає слідчий. І з метою ефективності і доцільності це не можна провести в один день. По кожному кримінальному провадженню викликається першочергово для допиту свідок. Більше того, я не виключаю, що в одному провадженні буде відбуватися лише один допит. По мірі встановлення тих чи інших фактів такої кількості допитів може відбуватися і набагато більше.

Ілля Новіков: Поки що таке враження, що ДБР більш цікаво влаштувати шоу на зразок того, яке ми наразі бачимо на екрані з ситуацією, коли Порошенко приїжджає у приміщення, а перед будівлею влаштовуються провокації. Тільки з цим пов’язана така велика кількість викликів.

Друге, чого я не можу зрозуміти, на чому я наполягаю – ми не розуміємо, де закінчується ДБР, а починається Андрій Портнов. Тому що минулого тижня Портнов опублікував у себе в телеграм-каналі графік допитів Петра Порошенка на листопад. Там вказано 6 дат. Повістки на жодну з цих дат Порошенко до сих пір не отримав. Його захисники не отримали. Ми не розуміємо, «де є віз, а де є кінь». Це Портнов таким чином отримує від ДБР інформацію про заплановані слідчі дії, які, як наголошує пан Роман, слідчий проводить самостійно, при чому різні слідчі, не один і той же ж? Чи це Портнов дає вказівки ДБР, на які дати проводити слідчі дії?

– Пане Новіков, ви вже випередили моє наступне запитання. Але можете відповісти, пане Труба. Щодо Портнова. Звідки він знає все це?! Ви ж казали, що не знайомі з ним, жодного разу не зустрічалися з Портновим. Я правильно вас розумію, пане Труба? І телефонних розмов не було...

Роман Труба: Не заперечує. Ще раз підтверджую.

– Не було жодних розмов? Ви навіть з ним не знайомі, з Портновим?

Слідчі ДБР не причетні до жодного витоку інформації

Роман Труба: Не знайомий. Я даю відповідь на це запитання. Перше. Я чітко переконався в тому, що слідчі ДБР не причетні до жодного витоку інформації. Для того, щоб дати відповідь на ці запитання...

– Було ж розслідування. Воно завершилося?

Кожен слідчий пройшов психофізіологічне дослідження з допомогою поліграфу

Роман Труба: Я провів відповідне розслідування. Кожен слідчий пройшов психофізіологічне дослідження з допомогою поліграфу. І у полі графолога не було жодного сумніву в тому, що саме слідчі не причетні до витоку будь-якої інформації.

– Звідки ж ці графіки Портнов оприлюднює?

Роман Труба: Друге. У ДБР до цього часу немає власних оперативних підрозділів. Ми не можемо самостійно стежити, самостійно документувати і виявляти злочини. У цьому напрямку ми користуємося повноваженнями наших колег.

І третє. Я не буду з’ясовувати, не буду затрачати свій час для того, щоб встановити, хто і яку знає інформацію. Для мене важливо наступне. Слідчі проводять об’єктивні дії. Слідчі є професійні. І саме це для мене є головне при розслідуванні кримінальних проваджень такої категорії.

– Пане Новіков, будь ласка, можете ще зауважити, що вважаєте за потрібне.

Ілля Новіков: Я почув чудову відповідь. Ми, напевне, прокоментуємо найближчими днями, тому що у нас є своя інформація і своя точка зору щодо цього.

– Можете і зараз її висловити.

Ілля Новіков: Ні. Поки що це передчасно.

ДБР веде активно провадження щодо так званого «інциденту» в Керченській протоці

У мене є третє запитання. Пан Роман говорив про те, що території України цілком вистачить для того, щоб... визначитися з їхніми планами. Але, тим не менше, це не зовсім так. Ми знаємо, що ДБР веде активно провадження щодо так званого «інциденту» в Керченській протоці. До того ж, веде його так само за заявою Андрія Портнова. Провадить його абсолютно у тому ж керунку, в якому вело російське слідство, в якому я працював 9 місяців, захищаючи одного із українських моряків. І ми чули з російського боку позицію, що це була «провокація», організована «групою злочинців» в Україні. А позиція України весь цей час полягала в тому, що Росія застосувала воєнну силу в порушення Морської конвенції.

Зараз ми чуємо, що ДБР фактично займає протилежну позицію до того, яку відстоювало українське МЗС, воно займає позицію, яка відповідає російській позиції, що це була «воєнна провокація», задумана Порошенком і іншими невстановленими особами.

Я не дуже розумію, ДБР взагалі усвідомлює, якою мірою вони підривають цим ту лінію, яка проводилася українськими представниками впродовж усього останнього року щодо цього, і в якій мірі це впливає на їхні міркування.

Роман Труба: Сьогодні мною говорилося про три кримінальні провадження, де ми провели певну кількість слідчих дій. Вже можемо виходити на етап завершення.

– У рамках проваджень щодо Порошенка?

Роман Труба: Саме так. І це є ті провадження, де... тих доказів, які зібрані чи будуть зібрані, їх можна провести на території країни, недостатньо звертатися за допомогою до...

– Тобто до Росії зверталося ДБР чи ні?

Роман Труба: Я не назвав, які це саме провадження. Але ці провадження – слідчі дії і докази, які збираються, вони збираються на території нашої країни. Я не уточняю, які це провадження.

– Співпраці з Росією немає чи є?

У багатьох провадженнях, які нами розслідуються, зверталися і звертаємося за правовою допомогою до інших країн. До Російської Федерації не зверталися

Роман Труба: У багатьох провадженнях, які нами розслідуються, ми зверталися і звертаємося за правовою допомогою до інших країн. До Російської Федерації ми не зверталися за отриманням правової допомоги.

– І наскільки я зрозумів пана Новікова, фактично у руслі Росії йде саме це провадження, як опинилися у російському полоні українські моряки? Що ви на це скажете?

Досліджуємо не дії моряків, які були на кораблях, а дії керівництва держави, які віддавали накази

Роман Труба: ДБР поза політикою. І найважливіше – ми досліджуємо не дії моряків, які були на кораблях, а ми досліджуємо дії керівництва держави, які віддавали відповідні накази для того, щоб кораблі туди були спрямовані. Ми ж всі знаємо, що є таємниця досудового розслідування. Більше того, саме у цьому кримінальному провадженні більшість дій, які приймалися, були з грифом державної таємниці.

– Коли Порошенко був президентом?

– Я на цьому етапі не можу говорити більше того, що я вже сказав і скажу. Однак я впевнений, що найближчим часом буде надано багато відповідей на ці запитання. Я не буду політизувати, у тому числі жодне кримінальне провадження. Ми встановлюємо лише справедливість і законність чи незаконність дій екс...

– Жодних політичних мотивів немає і не може бути, наполягаєте, пане Труба? Так?

Роман Труба: Саме так.

Ілля Новіков: В даному випадку я не впевнений, що наявність грифу таємниці заважатиме на засіданні Морського трибуналу у Гамбурзі, де Росія представлятиме свою точку зору, «спливти» якимсь документам саме з українського провадження. І в будь-якому випадку Росія зможе стверджувати, говорячи про ту позицію, яку зайняло ДБР у цій історії, що українська влада... що це була «провокація» з боку попереднього українського керівництва, відповідно, українські моряки, українські кораблі не мають користуватися імунітетом як військовий персонал і військові кораблі. Тому хоче того пан Труба чи не хоче, але об’єктивно дії ДБР зараз «грають на руку» опонентам, тобто Російській Федерації в цій історії.

– Пане Труба, можете ще на завершення теми Порошенка, цих розслідувань, 13 проваджень...

Роман Труба: Розслідування такої категорії справ – це особлива відповідальність і це не «джекпот». Це розуміє не лише директор. Це розуміє кожен слідчий. І професійність проведення слідчих дій і зібраних доказів є для кожного з нас на першому місці і найголовніше.

Кримінальний процес – це не припущення. Я як керівник правоохоронного органу можу говорили лише фактами. Коли у нас будуть зібрані докази, коли ми встановимо істину, лише тоді ми будемо приймати процесуальні рішення.

– Буквально позавчора депутат попередніх скликань Тетяна Чорновол стверджувала в соцмережі «Фейсбук» про те, що нібито ДБР почало ще два розслідування «злочинів Портнова». За цими твердженнями, нібито пані Чорновол надійшло ще два листи від ДБР, що бюро почало досудове розслідування по її, пані Чорновол, заявах про «злочини Портнова». Що скажете? Це правда?

Роман Труба: Дійсно, Тетяна Чорновол неодноразово зверталася з заявами про вчинення тих чи інших злочинів тими чи іншими суб’єктами. В абсолютній більшості після вивчення тих фактичних даних, які були наведені в її зверненнях, ДБР відмовляло у внесенні відомостей. По деяких з них вона зверталася... Є єдине кримінальне провадження, яке було зареєстроване за ухвалою суду.

– Де є фігурант Андрій Портнов?

Роман Труба: Де учасником провадження може бути Андрій Портнов і інші службові особи.

– Про що саме це провадження?

Роман Труба: Це провадження зареєстроване, якщо не помиляюся, кілька днів тому. Тому на даний час лише розпочинається розслідування.

– Не будете називати, про що це?

Роман Труба: Я не хотів би.

– Тобто пані Чорновол, сказавши, що два розслідування, помилилася, так би мовити, тільки на 50%. Одне розслідування, де фігурант Андрій Портнов, є. Так?

Роман Труба: Одне розслідування за ухвалою суду за зверненням Тетяна Чорновол.

– Ну, і справа Пашинського. Теж дуже резонансна справа. Про перебіг розслідування цього, Пашинський наполягає, його адвокати, мовляв, це є помстою того ж самого Портнова і так далі. І теж пан Пашинський вбачає політичне підґрунтя. Що скажете, пане Труба, у відповідь?

Роман Труба: Не можу підтвердити слова щодо політичного підґрунтя. Можу їх лише спростувати. Тільки в одному випадку воно політичне, якщо ми говоримо, що колишній народний депутат України впродовж двох років уникав кримінальної відповідальності, уникав за допомогою, на жаль, ГПУ. І розслідування у цьому кримінальному провадженні проводилося однобічно, проводилося лише в напрямку захисту народного депутата. Якщо ми говоримо про таке політичне підґрунтя – так, ми будемо, ДБР буде боротися з такими підходами. Нами це провадження могло бути розпочате ще в квітні цього року. Але, на жаль, працівники ГПУ...

– Тоді Юрій Луценко очолював ГПУ.

Роман Труба: Саме так.

– Це було, на ваш погляд, причиною, що не вдавалося відновити розслідування щодо Пашинського, так?

Роман Труба: Я не можу відповісти, які питання були. Вони не є предметом розслідування кримінального провадження. Але я говорю фактами. Саме в квітні розслідування цього провадження було визначено за ДБР. Проте ми не провели жодної слідчої дії, оскільки працівники ГПУ закрили це провадження. І це було друге закриття.

– Щодо Пашинського?

Роман Труба: Саме щодо розслідування щодо цього факту.

– Той конфлікт на Київщині?

Роман Труба: Саме так. І лише у вересні постанова про закриття була скасована і розслідування було доручене слідчим ДБР.

– І триває це розслідування?

Роман Труба: І після аналізу цього кримінального провадження чітко були встановлені обставини, які свідчать про те, що народний депутат причетний до вчинення цього злочину. І є докази.

– Пане Труба, а щодо колишнього генпрокурора Юрія Луценка ДБР відкрило кримінальне провадження? Були такі дані, повідомляв, зокрема, спікер ДБР, повідомляв Максим Білоусенко. Це так?

Роман Труба: Хотів би почати з наступного. Відкриття кримінального провадження – це є реєстрація повідомлення чи заяви в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. І відкриття не свідчить про причетність особи до вчинення чи, відповідно, не вчинення злочину.

– Звичайно. Суд тільки може встановити.

Роман Труба: І на цьому етапі слідчі ДБР виконують суто технічну роботу і не впливають на цей процес. Наступний етап – це проведення розслідування, зібрання достатніх доказів і встановлення об’єктивних обставин. Саме цей етап, де слідчий повинен бути максимально професійний, оскільки лише від його слідчих дій залежить в подальшому кінцевий результат у кримінальному провадженні.

– Пане Труба, є кримінальне провадження про ймовірне зловживання владою колишнім генпрокурором Юрієм Луценком?

Є кримінальні провадження, де особою, яку необхідно допитати, фігурує прізвище «Луценко»

Роман Труба: У нас є кримінальні провадження, де учасником чи можливим учасником, особою, яку необхідно допитати, де фігурує прізвище «Луценко». Звичайно ж, є.

– Ми зафіксували в етері Радіо Свобода 13 проваджень, де фігурантом є Петро Порошенко. А Пашинський? Адже нинішній генпрокурор Руслан Рябошапка 18 жовтня цього року заявив, що ГПУ зареєструвала три кримінальні провадження, де може фігурувати колишній народний депутат Сергій Пашинський. Скільки загалом проваджень з приводу саме Сергія Пашинського на сьогодні?

Роман Труба: ДБР має чітко визначену підслідність. В основному ця підслідність поділяється на суб’єктів. Не всі кримінальні провадження щодо високопосадовців розслідує лише ДБР. На сьогодні ДБР здійснює розслідування по одному кримінальному провадженню, де оголошена підозра і де обрано запобіжний захід Пашинському. Інших проваджень ми на цей час не розслідуємо.

– Йдеться саме про ДБР? Це не стосується, наприклад, ГПУ?

Роман Труба: І ГПУ на цей час вже не має повноважень, слідчі не мають реєстрації і розслідування кримінальних проваджень, а 20 листопада цього року ГПУ повністю втрачає статус органу досудового розслідування.

– Тобто загалом у всіх правоохоронних органах України на сьогодні щодо Сергія Пашинського одне-єдине провадження. Я вас правильно розумію? Коректно так сказати?

Роман Труба: Зовсім не так. Протилежно не так.

Є три провадження, де, можливо, будуть перевірятися дії Пашинського

У ДБР на сьогодні є одне провадження. Ви цитували сьогодні слова генпрокурора. Я розумію, що ще є три провадження, де, можливо, будуть перевірятися дії Пашинського. Але ці провадження на сьогодні не є в переведенні ДБР. Оскільки вони можуть бути у провадженні СБУ, а також в НАБУ, у підслідності якого є народні депутати України.

– Але на сьогодні, власне, як і ведеться, провадження оце одне. Правильно?

Роман Труба: Так.

– І ще дуже резонансна інформація. Шевченківський районний суд Києва зобов’язав ДБР, пане Труба, яке ви очолюєте, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості з заяви ексгенпрокурора Віктора Шокіна щодо незаконного збору і передачі його, Шокіна, особистих даних співробітниками НАБУ посольству США в Україні. Позавчора стало відомо про таку ухвалу Шевченківського райсуду.

9 жовтня цього року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив документи, за якими, за твердженнями пана Деркача, випливає, що перший заступник директора НАБУ Гізо Углава кілька років надавав посольству США в Києві інформацію про хід резонансних справ, які стосувалися України і США, зокрема мається на увазі та сама справа «Бурізми».

Що скажете і на рішення суду? І дійсно, яка буде реакція з приводу заяви Шокіна?

Роман Труба: Дуже коротко, як розгорталися події. Дійсно ексгенпрокурор звернувся в ДБР з заявою про внесення відомостей про працівників НАБУ, а саме, можливого розголошення відомостей щодо Віктора Шокіна. Ми розглянули цю заяву, не знайшли обставин, які свідчили би про те, що можна було зареєструвати провадження. Ми повідомили ексгенпрокурора про те, що ми відмовляємо в реєстрації, а також роз’яснили йому право звернення до суду.

Дійсно, Віктор Шокін оскаржив нашу відмову. І Шевченківський суд прийняв рішення про реєстрацію такого провадження. Про цю ухвалу ми знаємо зі ЗМІ. Коли ця ухвала надійде для виконання в ДБР, ми будемо зобов’язані виконати цю ухвалу і, відповідно, внесемо відповідне провадження.

– На сьогодні, 30 жовтня, не надійшла до ДБР?

Роман Труба: Станом на сьогодні кримінального провадження ще немає.

– Поновлений на посаді голова КСУ Станіслав Шевчук написав заяву в ДБР зі звинуваченням чинного керівника КСУ Олександра Тупицького у скоєнні кримінального злочину. Про це пан Шеввчук заявив в етері «Громадського». Дійсно, ця заява буде прийнята? Який тут перебіг? 16 жовтня цього року про це Шевчук повідомив.

Роман Труба: Ця заява була подана в ДБР. Стосувалася вона невиконання ухвали про негайне поновлення його на посаді голови КСУ, а саме, недопущення його до місця роботи. Ця заява була слідчими розглянута. І ми врахували цей момент, що на момент, коли він мав намір, Станіслав Шевчук, прийти на своє місце праці, на виконанні у службових осіб КСУ не було ухвали суду з мокрою печаткою. Тому було дано відповідь Станіславу Шевчуку про те, що ми відмовляємося реєструвати це кримінальне провадження. Було роз’яснено, що він має змогу звернутися у судовому порядку. Що в подальшому відбувається, нам на цей час невідомо.

– Перший заступник генпрокурора Рябошапки Віталій Касько заявляв 16 жовтня цього року про те, що справи про розстріли на Майдані з Управління спецрозслідувань (те управління, яке раніше (його вже зняли з посади) Сергій Горбатюк очолював) ГПУ перейдуть за підслідністю саме до ДБР. Перейшли ці справи про розстріли на Майдані до ДБР?

20 листопада органи прокуратури повністю втрачають повноваження щодо розслідування

Роман Труба: Ще в 2017 році було чітко визначено, що ГПУ, слідчі мають 2 роки для того, щоб завершити досудове розслідування у тих кримінальних провадженнях, які їм підслідні. Це достатній час для того, щоб прийняти рішення, у тому числі в складних і резонансних кримінальних провадженнях. Цей час практично завершується. І 20 листопада цього року органи прокуратури повністю втрачають повноваження щодо розслідування тих чи інших проваджень. Всі провадження повинні перейти за підслідністю в інші правоохоронні органи. Мова йде у тому числі і про провадження справ Майдану.

Дійсно, є деякі труднощі і деякі проблеми. У ДБР на цьому етапі немає такої кількості слідчих, яка могла би розслідувати справи Майдану. Але вихід і вирішення цієї проблеми є. Перше – це внесення змін в закон про ДБР. На даний час ми готуємося до другого читання законопроєкту, який був внесений президентом країни. І сподіваємося, що в листопаді такий законопроєкт буде ухвалений. Це надасть змогу нам збільшити кількість працівників ДБР і в першу чергу слідчих. І найголовніше – це не зупинить розслідування справ Майдану.

– Воно, перепрошую за таку фразу, «не зависне», якщо такі моменти з підслідністю, труднощі, закон ще не ухвалений Верховною Радою?

Роман Труба: У жодному випадку, оскільки була проведена вже робоча нарада з генпрокурором, а також з заступниками генпрокурора. У нас вже розпочато створення відповідних структурних підрозділів, які будуть здійснювати процесуальне керівництво за розслідуванням цих справ. На даний час ми на етапі створення також підрозділу, який буде розслідувати ці кримінальні провадження.

Буде передбачено спрощену процедуру переведення слідчих ГПУ, які розслідували справи Майдану, до ДБР

І ще один дуже важливий момент. У цьому законопроєкті, який зараз знаходиться у комітеті, буде передбачено спрощену процедуру переведення слідчих ГПУ, які розслідували справи Майдану, до ДБР.

– Вони стануть співробітниками ДБР?

Роман Труба: Так, за спрощеною конкурсною процедурою. І це спільна позиція керівництва ГПУ і ДБР, оскільки у нас не буде перерваного процесу. Оскільки ці ж слідчі...

– З команди Горбатюка. Можна так сказати?

Роман Труба: З команди Горбатюка зможуть зразу продовжувати, не розпочати, а продовжувати свою роботу і довести її до логічного завершення.

– А пану Горбатюку місце знайдеться в цій команді вже в ДБР? Можете вже зараз сказати?

Роман Труба: Мова йде про слідчих, які на даний час розслідують ці кримінальні провадження. Я не знаю статус юридичний Горбатюка і його прив’язку до ГПУ. Якщо він є працівником ГПУ, він, напевне, швидше за все, матиме змогу перевестися чи працювати в ДБР.

– Ви заявляли майже місяць тому, трошки менше, 9 жовтня, пане Труба, що фактично розслідування трагічного вбивства (будь-яке вбивство, звісно, трагічне, втрата будь-якої людини трагічна) 5-річного Кирила Тлявова (пам’ятаємо той інцидент за участю поліцейських) перебуває на завершальній стадії. Хоча зброю й досі не знайшли, з якої вбили хлопчика. Так? Що за цей місяць змінилося? Дійсно, вже на фінальній стадії розслідування це?

Роман Труба: Так. І я в продовження вашого запитання, напевне, ще тоді говорив, що листопад – це буде саме цей місяць, коли ми вийдемо на оголошення остаточних підозр.

Що відбувається у проваджені в цей час. Ми на днях отримаємо вже останню експертизу. І слідчі вже зможуть остаточно дати відповідь на запитання, чий постріл був смертельний для Кирила Тлявова. Потрібно розуміти, що всі учасники цієї події в цей день не розуміли, чий постріл був смертельний. Слідчі щохвилинно відтворили всі обставини. І найближчим часом ми назвемо прізвище, з пострілу якого (було вбито Кирила Тлявова – ред.).

– Хто саме стріляв, за даними слідства?

Роман Труба: Саме так.

– А до суду коли може бути передана ця справа про вбивство Кирила Тлявова?

Роман Труба: Я інформативно можу сказати, що найближчими днями будуть оголошені остаточні підозри. І після того ми оголосимо про завершення досудового розслідування. Процес після цього розпочнеться ознайомлення підозрюваних з матеріалами справи. Цей процес може тривати місяць, може тривати два місяці.

– А дедлайн є?

Роман Труба: Ні, немає. Ці обмеження можуть бути лише в тому випадку, якщо вони будуть затягувати, і суд своїм рішенням встановить таке обмеження.

– Тобто на початку наступного року, судячи з усього, перше судове засідання вже буде у цій справі, можливо?

Роман Труба: Ми сподіваємося, що і адвокати, і підозрювані будуть оперативно і ефективно ознайомлюватися з матеріалами справи.