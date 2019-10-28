Адвокати родин Небесної сотні просять владу не допустити розвалу розслідування справ Майдану

Представники Адвокатської дорадчої групи, яка об’єднує адвокатів родин Небесної сотні, оприлюднили звернення до влади щодо необхідності негайного вжиття заходів для недопущення розвалу розслідування справ Майдану.

«Звертаємося до вас із проханням негайно вжити усіх необхідних заходів для недопущення розвалу розслідування справ Майдану, а саме: невідкладно створити в структурі ДБР управління для розслідування справ Майдану (повноваження директора ДБР), для чого відповідно збільшити кількість працівників ДБР (повноваження прем’єр-міністра)», – йдеться, серед іншого, у зверненні.

Серед загалом семи позицій, на які вказують адвокати як на невідкладні, «реальну загрозу зупинення слідства і втрати результатів розслідування у справах Майдану» вони вбачають передусім у позбавленні прокуратури функцій слідства, що відбудеться менш ніж за місяць.

«Надалі, відповідно до закону, нерозслідувані кримінальні провадження мають бути передані за підслідністю, а саме – в Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Державне бюро розслідувань (ДБР). Але ДБР не готове ні приймати ці справи, ні розслідувати їх, оскільки не має відповідного підрозділу у своєму складі. У такій ситуації передавати ці справи в ДБР, тобто «в нікуди», або віддавати їх новим слідчим, означає просто зупинити процес розслідування не менше як на пів року», – вважають адвокати родин Небесної сотні.

Вони адресували своє звернення і застереження на адресу президента, генпрокурора, прем’єр-міністра, директора ДБР та керівників парламентських фракцій.

24 жовтня заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор Віктор Чумак повідомив, що з 20 листопада, згідно із законом, прокуратура буде позбавлена повноважень проводити розслідування, справи Майдану передадуть до Державного бюро розслідувань, а процесуальне керівництво за цими провадженнями здійснюватиме Генеральна прокуратура. Чумак пообіцяв аудит кримінальних проваджень стосовно Євромайдану.

Того ж дня колишній начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявив, що на цей час робота в справах про злочини під час Євромайдану «фактично припинена».

За даними Генпрокуратури, під час акцій зими 2013-2014 років постраждали 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.