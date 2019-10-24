Заступник генпрокурора обіцяє аудит справ Майдану

Заступник генерального прокурора – головний військовий прокурор Віктор Чумак обіцяє аудит кримінальних проваджень стосовно Євромайдану.

За його словами, у зв’язку з тим, що з 20 листопада, згідно із законом, прокуратура буде позбавлена повноважень проводити розслідування, справи Майдану передадуть до Державного бюро розслідувань, а процесуальне керівництво за цими провадженнями здійснюватиме Генеральна прокуратура, де вже створений відповідний департамент.

«Ми створимо аудит цих справ. У цю аудиторську групу увійдуть адвокати по справах і родичі загиблих на Майдані. І тоді ми побачимо об'єктивну картину того, що відбувається», – сказав Чумак.

24 жовтня колишній начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявив, що на цей час робота в справах про злочини під час Євромайдану «фактично припинена».

За даними Генпрокуратури, під час акцій зими 2013-2014 років постраждали 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.