Керівник управління спецрозслідувань ГПУ Горбатюк заявив, що його звільнили

Керівник управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк заявляє, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про його звільнення. Про це Горбатюк сказав у коментарі Радіо Свобода.

«З кадрового підрозділу мені передзвонили, що є наказ Рябошапки про моє звільнення і запросили ознайомитися, але я ще не доїхав туди, не ознайомився з цим наказом», – сказав керівник управління спеціальних розслідувань.

Щодо причини такого рішення, то, за словами Горбатюка, йому «сказали, що у зв’язку з реорганізацією [прокуратури]».

Він назвав це рішення незаконним.

«Єдине що, це незаконно, тому що зміни законодавства, які ухвалили щодо реформування прокуратури і які дозволяють генеральному прокурору звільняти прокурорів, які не пішли на атестацію чи написали заяви не такі і так далі. Він не дає жодних повноважень генеральному прокурору звільняти слідчого. Я якраз є керівник управління спеціальних розслідувань, тобто слідчий. Законодавець передбачає, що якщо слідчий хоче працювати в офісі нового генерального прокурора, він має пройти атестацію. Я написав заяву іншого зразка, як я хочу пройти атестацію, як я хочу працювати в Офісі генерального прокурора. Мене не допустили», – наголосив Горбатюк.

«Мене просто мають не взяти в Офіс генерального прокурора, який ще не створений. На сьогоднішній день жодних правових підстав, щоб звільняти мене, немає. Тобто він формально мене прирівняв із прокурором, хоча є велика кількість рішень судів, де йдеться, що керівник слідчого управління – це не є прокурор», – додав він.

За словами Горбатюка, він уже попереджав генпрокурора про «незаконність рішення», коли той минулого тижня звільнив чотирьох слідчих зі вказаного управління.

У ГПУ інформацію про звільнення Горбатюка наразі не коментували.

Цього місяця в Генпрокуратурі повідомили про намір звільнити 218 прокурорів, які не подали заяви про намір пройти атестацію для роботи в нових органах прокуратури.

У Генеральній прокуратурі послалися на закон про реформу органів прокуратури, який набув чинності 25 вересня 2019 року.

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Проти ухваленого порядку атестації висловлювався, зокрема, керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк. За його словами, створені при ГПУ до її реформування комісії не мали права проводити атестацію, оскільки закон передбачав, що такі комісії мав створити Офіс генерального прокурора.