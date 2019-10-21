ГПУ обіцяє звільнити 218 прокурорів, які відмовилися проходити нову атестацію

218 прокурорів Генеральної прокуратури, які не подали заяви про намір пройти атестацію для роботи в нових органах прокуратури, будуть звільнені, заявила 21 жовтня ГПУ.

Як повідомляють у Генпрокуратурі, 218 прокурорів, яку не подали заяви про намір пройти атестацію, таким чином «самостійно відмовилися від атестації для переведення в Офіс Генерального прокурора». Звільнено буде також і тих, хто подав невідповідні встановленій формі заяви на атестацію.

«У той же час, 11 277 прокурорів (з них 1082 – в ГПУ), тобто більше 96%, подали такі заяви за встановленим зразком», – йдеться в заяві.

У Генеральній прокуратурі посилаються на закон про реформу органів прокуратури, який набув чинності 25 вересня 2019 року.

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«Закон визначає, що для проходження атестації і переведення до нових органів прокуратури прокурори подають заяви Генеральному прокурору, в яких повинно бути зазначено про намір пройти атестацію, надано згоду на обробку персональних даних, на застосування процедур та умов проведення атестації. Форма та порядок подачі заяви визначаються Порядком проходження прокурорами атестації, затвердженим наказом Генерального прокурора», – стверджують у відомстві.

Проти ухваленого порядку атестації висловлювався зокрема керівник управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк. У коментарі «Громадському» він заявив, що створені при ГПУ до її реформування комісії не мали права проводити атестацію, оскільки закон передбачав, що такі комісії мав створити Офіс Генерального прокурора.