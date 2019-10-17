Прокурори повідомили Олені Лукаш про зміну підозри – ГПУ

Прокурори Генеральної прокуратури України повідомили про зміну раніше повідомленої підозри колишньому міністру юстиції України, а також іншим особам, інформує 17 жовтня офіційний сайт ГПУ.

«В ході досудового розслідування підозрюваним інкримінується заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, виділених Мін’юсту на закупівлю послуг, необхідних для виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженої Законом України від 18.03.2004 № 1629-IV на загальну суму 2 мільйони 523 тисячі гривень», – ідеться в повідомленні.

«Триває досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України», – додають у ГПУ.

Раніше сама ексміністр часів Віктора Януковичав Олена Лукаш повідомила, що Генеральна прокуратура України викликає її на допит як підозрювану. Згідно з документом, Лукаш викликають «для проведення слідчих і процесуальних дій, а саме повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та допиту в якості підозрюваного».

У травні 2015 року Генеральна прокуратура розпочала розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього міністра юстиції Лукаш у заволодінні за попередньою змовою групою осіб коштами держбюджету України у розмірі понад 2 мільйони гривень шляхом їх безпідставного перерахування компанії «Європейська правова група».

28 травня 2015-го Лукаш повідомили про підозру. Після цього адвокат Лукаш Юрій Іващенко заявив, що його підзахисна не отримувала повідомлення Генпрокуратури про підозру, і заявив, що справа проти неї має бути закрита через безпідставність звинувачень.

У липні 2013 року Олену Лукаш призначили міністром юстиції, 28 січня 2014 року Лукаш пішла у відставку.

У березні минулого року Європейський союз виключив Лукаш із санкційного списку, заявивши про відсутність вагомих підстав далі тримати її під санкціями.