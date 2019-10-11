Лукаш заявляє, що ГПУ викликає її на допит як підозрювану

Генеральна прокуратура України викликає колишнього міністра юстиції Олену Лукаш часів експрезидента Віктора Януковича на допит як підозрювану. Про це сама Лукаш написала 11 жовтня у фейсбуці й оприлюднила копію повістки.

Згідно з документом, Лукаш викликають «для проведення слідчих і процесуальних дій, а саме повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та допиту в якості підозрюваного».

Допит призначений на 14:00 17 жовтня.

Лукаш написала, що прийде на допит. «Відчуваючи непереборне бажання допомогти ГПУ і її новому керівництву, повідомляю, що: приходити і говорити буду навіть частіше ніж вам би хотілося, здорова, нікуди не виїжджаю…», – написала ексміністр.

Лукаш заявила, що підозру для неї підготували ще 28 травня 2015 року, але ні її, ні захист про неї не повідомили.

У ГПУ виклик Лукаш на допит наразі не коментували.

У травні 2015 року Генеральна прокуратура розпочала розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього міністра юстиції Лукаш у заволодінні за попередньою змовою групою осіб коштами держбюджету України у розмірі понад 2 мільйони гривень шляхом їх безпідставного перерахування компанії «Європейська правова група».

28 травня 2015-го Лукаш повідомили про підозру. Після цього адвокат Лукаш Юрій Іващенко заявив, що його підзахисна не отримувала повідомлення Генпрокуратури про підозру, і заявив, що справа проти неї має бути закрита через безпідставність звинувачень.

У липні 2013 року Олену Лукаш призначили міністром юстиції, 28 січня 2014 року Лукаш пішла у відставку.

У березні минулого року Європейський союз виключив Лукаш із санкційного списку, заявивши про відсутність вагомих підстав далі тримати її під санкціями.