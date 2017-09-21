Справа Лавриновича може розвалитись, як і справа Лукаш – юрист

Екс-міністр юстиції України Олександр Лавринович перебуває за гратами в Лук’янівському СІЗО вже майже тиждень. Йому інкримінують захоплення влади у змові з екс-президентом Віктором Януковичем. І звинувачують у тому, що він надрукував та ввів в дію незаконне рішення Конституційного суду про повернення до Основного закону зразка 1996 року. Захист Лавриновича вже подав апеляцію на цей запобіжний захід. Янукович вважає цей процес «політичною помстою». Лавринович вважає, що Адміністрація президента та Генеральна прокуратура тиснуть на українські суди. А як коментують справу депутати Верховної Ради?

Олександр Лавринович в інтерв’ю виданню «Вести» розповів, що він не планує свідчити про Януковича в обмін на свободу, і що йому це зараз не пропонують. Проте він переконаний, що на Печерський суд, який обирав запобіжний захід, тиснули і з оточення президента Петра Порошенка, і з оточення генпрокурора Юрія Луценка.

«Наступні кроки робитиму в рамках українського законодавства, включно зі зверненнями до міжнародних інституцій», – цитує його слова видання.

Прокоментував справу і Віктор Янукович, який проходить із Лавриновичем у справі про захоплення влади. Його звернення опублікував у Facebook прес-секретар Юрій Кірасір.

У зверненні президент-утікач називає провадження безперспективним, оскільки Лавринович «опинився за ґратами тому, що він як міністр виконував покладені на нього законом функції».

Захист Лавриновича повідомив, що у справі вже допитали групу тодішніх суддів Конституційного суду, зокрема, Анатолія Дідківського, Івана Домбровського, Віктора Шишкіна, Володимира Шаповала, Миколу Мельника, Сергія Вдовіченка.

Арешт Януковича: що думають депутати?

Якщо можна якось умовно виміряти провину, то судді значно більше винні, що Януковичу вдалось змінити Конституцію, аніж екс-міністр юстиції Лавринович. Так вважає депутат від «Батьківщини», активіст Євромайдану Ігор Луценко.

«Чому не чіпають суддів, тому що це – боязнь створювати прецеденти покарання за ті рішення, які потрібні першій особі держави, а саме президенту», – вважає Ігор Луценко.

А от арешт Лавриновича й загалом те, що він проходить у справі про захоплення влади, депутат називає «несподіваним прогресом слідства».

«Лавринович – не центральна фігура у цьому процесі. І навіть якщо зараз суди дозволили зробити усі ці процеси навколо нього, це ще не є гарантією, що ми доб’ємося правди у цьому процесі», –додає Луценко.

А от депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук вважає, що справу про захоплення влади потрібно розглядати комплексно і притягувати до відповідальності не лише виконавців, а й тих, хто організовував узурпацію влади.

Зокрема, Мосійчук разом із однопартійцями підписав звернення до генпрокурора із закликом притягнути екс-голову Адміністрації президента Сергія Льовочкіна до відповідальності за «конституційний переворот».

«Льовочкін – тут головний архітектор всієї цієї справи. Коли сидить Лавринович, то питання, чому вільно гуляє Льовочкін, от і все», – каже Мосійчук.

Наразі Льовочкін ще не коментував ці звинувачення.

А от член «Опозиційного блоку», у минулому «регіонал» Юрій Павленко вважає залученість Лавриновича до справи – «пошуком крайніх». Екс-міністр юстиції нікуди не тікав і послідовно співпрацював зі слідством, каже Павленко: «Рішення про його арешт – це виключно спроба відвернути увагу від реальних проблем слідства і спроба продемонструвати свої дії», – каже Павленко.

Юридичні перспективи справи

Коли йдеться про такі резонансні справи навколо оточення Януковича, то питання законності й справедливості можуть розходитись, каже експерт-юрист Українського інституту майбутнього Денис Монастирський.

Дуже часто суди ухвалюють законні, каже він, але несправедливі, з точки зору суспільного очікування, рішення, каже він. А буває, що НАБУ, поліція і прокуратура вчиняють процесуальні дії, які українці вважають справедливими, проте вони потім визнаються незаконними, додає він.

Олександр Лавринович може повторити шлях, який уже пройшла інший екс-міністр юстиції часів Януковича – Олена Лукаш, припускає Монастирський.

«Щодо неї також одразу було порушене провадження, вона залишилась і пройшла всі допити. І врешті її справа розвалились і нікуди далі не просунулась. У цьому випадку, можливо, буде такий самий результат», – припускає Монастирський.

Чому Лавринович у СІЗО?

Печерський районний суд Києва 15 вересня обрав запобіжний захід екс-міністру юстиції України Олександру Лавриновичу у вигляді арешту.

Прокуратура підозрює Лавриновича у вчиненні дій, направлених на захоплення державної влади, вчиненого за змовою.

Генеральний прокурор Юрій Луценко раніше заявив, що Лавринович є співучасником «конституційного перевороту».

Олександру Лавриновичу та Віктору Януковичу інкримінують повернення дії Конституції в редакції 1996 року без рішення Верховної Ради. Лавринович називає цю справу політичною.

Конституційний суд України 2010 року визнав неконституційною політреформу 2014 року, що внесла зміни до Основного закону, і визнав її нечинною. Це рішення означало повернення країни до президентсько-парламентської форми правління з відновленням частини втрачених повноважень президента. Але всупереч конституційній вимозі, що вносити зміни до Основного закону може тільки Верховна Рада України, тоді, по суті, саме рішення КСУ фактично повернуло дію Конституції 1996 року і скасувало політреформу 2004 року – без участі єдиного уповноваженого на це органу, парламенту.