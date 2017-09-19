Захист екс-міністра юстиції Лавриновича оскаржує рішення суду про його арешт

Захист колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича подав апеляційну скаргу на рішення суду про обраний запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на адвокатів колишнього міністра.

Печерський районний суд Києва 15 вересня обрав запобіжний захід екс-міністру юстиції України Олександру Лавриновичу у вигляді арешту.

Прокуратура підозрює Лавриновича у вчиненні дій, направлених на захоплення державної влади, вчиненого за змовою.

Генеральний прокурор Юрій Луценко раніше заявив, що Лавринович є співучасником «конституційного перевороту».

Олександру Лавриновичу та Віктору Януковичу інкримінують повернення дії Конституції в редакції 1996 року без рішення Верховної Ради. Лавринович називає цю справу політичною.

Конституційний суд України 2010 року визнав неконституційною політреформу 2014 року, що внесла зміни до Основного закону, і визнав її нечинною. Це рішення означало повернення країни до президентсько-парламентської форми правління з відновленням частини втрачених повноважень президента. Але, всупереч конституційній вимозі, що вносити зміни до Основного закону може тільки Верховна Рада України, тоді, по суті, саме рішення КСУ фактично повернуло дію Конституції 1996 року і скасувало політреформу 2004 року – без участі єдиного уповноваженого на це органу, парламенту.