Рябошапка сказав, коли Порошенку повідомлять про підозру

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка 18 жовтня в Києві відповів на запитання, коли буде повідомлено про підозру депутату Верховної Ради, п’ятому президентові України Петру Порошенку.

«Коли слідчі вирішать, що доказів достатньо, прокурори з ними погодяться, скажуть, що підозра обґрунтована, тоді ми побачимо матеріали, які підуть до Верховної Ради зі зняттям недоторканності», – передає слова Рябошапки в спілкуванні з журналістами інформагенція «Інтерфакс-Україна».

На уточнювальне запитання, коли це може статися, генпрокурор відповів: «Не скажу».

Сам Порошенко ще не відреагував на заяву Рябошапки, але раніше 18 жовтня, коментуючи схвалення Верховною Радою в першому читанні державного бюджету, сказав про останні затримання.

«Ще з римських часів популісти при владі завжди керують за принципом «хліба й видовищ». Коли недодають хліба, то годують шоу. Феєричними затриманнями можна зривати оплески, але до першого антракту, коли глядачі побачать, що в театральному буфеті – порожньо», – сказав Порошенко, не назвавши жодного прізвища.

Раніше директор Державного бюро розслідувань України Роман Труба заявив, що його відомство поки не готує підозру колишньому президентові Петру Порошенку. «На сьогодні у нас немає проєкту підозри експрезиденту Петру Порошенку», – сказав Труба 9 жовтня в Києві.

Він додав, що Державне бюро розслідувань має 13 проваджень щодо п’ятого президента України Петра Порошенка, останнім із них є зареєстроване цього тижня провадження щодо недекларування доходів.

У серпні Державне бюро розслідувань підтвердило Радіо Свобода, що працює над 12 провадженнями щодо ймовірних зловживань з боку попереднього керівництва держави, зокрема, п’ятого президента Петра Порошенка. Раніше директор бюро Роман Труба говорив про 11. Водночас, у Генпрокуратурі заявляли, що у всіх провадженнях Порошенко фігурує виключно як свідок.

13 вересня Порошенко приходив на допит у ДБР.

Колишній президент заявив, що справи, в яких він фігурує, інспіровані колишнім першим заступником голови адміністрації президента-втікача Януковича Андрієм Портновим і є «яскравим підтвердженням того реваншу, який сьогодні, як ракова пухлина, намагається поширюватися Україною».