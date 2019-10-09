ДБР: оголошувати підозру Порошенкові наразі не планують

Державне бюро розслідувань України поки що не готує підозру колишньому президентові Петру Порошенку, повідомив директор ДБР Роман Труба.

«На сьогодні у нас немає проєкту підозри експрезиденту Петру Порошенку», – сказав Труба 9 жовтня в Києві.

Він додав, що Державне бюро розслідувань має 13 проваджень щодо п’ятого президента України Петра Порошенка, останнім із них є зареєстроване цього тижня провадження щодо недекларування доходів.

У серпні Державне бюро розслідувань підтвердило Радіо Свобода, що працює над 12 провадженнями щодо ймовірних зловживань з боку попереднього керівництва держави, зокрема, п’ятого президента Петра Порошенка. Раніше директор бюро Роман Труба говорив про 11. Водночас, у Генпрокуратурі заявляли, що у всіх провадженнях Порошенко фігурує виключно як свідок.

13 вересня Порошенко приходив на допит у ДБР.

Колишній президент заявив, що справи, в яких він фігурує, інспіровані колишнім першим заступником голови адміністрації президента-втікача Януковича Андрієм Портновим і є «яскравим підтвердженням того реваншу, який сьогодні, як ракова пухлина, намагається поширюватися Україною».