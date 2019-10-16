Прокуратура Панами закрила справу проти Порошенка – Новіков

Перша спеціалізована прокуратура із боротьби з організованою злочинністю Панами закрила справу, порушену за заявою ексзаступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова проти колишнього президента Петра Порошенка, повідомив на сторінці у Facebook російський адвокат Ілля Новіков, який нині виступає у ролі захисника інтересів п’ятого президента України Петра Порошенка.

«Прокурор може закрити справу, якщо він вважає, що заявлений факт не є злочином, на підставі цього відхиляючи скаргу, як пояснено та наведено у правових мотивах вище. На підставі цього ми вважаємо за доречне закрити цю справу за кримінальною скаргою», – йдеться в скрінах рішення, оприлюдненого Новіковим.

Як випливає з тексту документа, рішення, датоване ще 3 жовтня, може бути переглянуте, «якщо потерпілий цього вимагатиме».

Раніше сьогодні на брифінгу у Києві адвокат Ілля Новіков повідомив, що Перша спеціалізована прокуратура із боротьби з організованою злочинністю Панами раніше відкрила справу за заявою пана Портнова проти Порошенка. У заяві стверджувалося, що компанії, нібито пов’язані з Порошенком, здійснювали «легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом».

Новіков повідомив, що прокуратура Панами 13 жовтня відкрила, у свою чергу, провадження за заявою адвокатів Порошенка через надання завідомо неправдивих свідчень Портновим.

У серпні Андрій Портнов повідомив, що прокуратура Панами порушила кримінальну справу стосовно Петра Порошенка про відмивання доходів. Тоді ж Державне бюро розслідувань підтвердило Радіо Свобода, що працює над 12 провадженнями щодо ймовірних зловживань з боку попереднього керівництва держави, зокрема, п’ятого президента Петра Порошенка. У Генпрокуратурі заявляли, що у всіх провадженнях Порошенко фігурує винятково як свідок.

Колишній президент заявив, що справи, в яких він фігурує, інспіровані колишнім першим заступником голови адміністрації президента-втікача Януковича Андрієм Портновим і є «яскравим підтвердженням того реваншу, який сьогодні, як ракова пухлина, намагається поширюватися Україною».