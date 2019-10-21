Рябошапка створив департамент ГПУ у справах Майдану

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав 21 жовтня наказ про створення департаменту процесуального керівництва у провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку з протестами 2013-2014 років.

Як зазначається на сайті ГПУ, до складу новоствореного департаменту входитимуть три відділи.

Водночас, за цими даними, у Державному бюро розслідувань ліквідовується управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії.

Із 20 листопада ГПУ втрачає слідчі функції, і провадження, якими вона займалась, мають перейти за підслідністю до інших правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, Руслан Рябошапка на пресконференції 17 вересня зазначав, що спрівробітники департаменту спецрозслідувань зможуть перейти до ДБР або залишатися на посадах прокурорів і здійснювати процесуальне керівництво.

18 жовтня Олексій Донський із департаменту спецрозслідувань ГПУ заявив в інтерв’ю «Громадському радіо», що із прокуратури звільнили трьох слідчих, які займалися справами Майдану.