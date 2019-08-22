Справа Майдану: Апеляційний суд залишив чотирьох ексберкутівців під арештом

Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко та Олег Янішевський залишаться під вартою до 14 вересня 2019 року – таке рішення 21 серпня ухвалив Київський апеляційний суд.

Згідно з повідомленням, такими були результати розгляду суддями апеляційної скарги сторони захисту на попередню ухвалу Святошинського районного суду. Ухвала задовольняла клопотання прокурора про подовження терміну арешту.

«За результатом апеляційного розгляду ухвалу Святошинського районного суду міста Києва від 16 липня 2019 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення», – підсумовують у суді.

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​У травні 2016 року Святошинський суд розпочав розгляд по суті справи проти п’яти колишніх беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року.

Сергія Тамтуру Святошинський районний суд відпустив під домашній арешт в липні 2019 року.

П’ятьом колишнім беркутівцям інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану. Колишні бійці спецпідрозділу «Беркут» не визнають власної вини за жодним із пунктів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану потерпіли 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.