ГПУ передала до суду справу щодо екскомандира «Беркута» у Києві через події 2013-го біля Гостинного двору

Генеральна прокуратура України передала до суду справу щодо екскерівника спецпідрозділу міліції «Беркут» за перевищення влади щодо учасників акції протесту в Гостинному дворі Києва в 2013 році, повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.

«Продовжується системна робота з розслідування злочинів, вчинених під час акцій протесту у 2013-2014 роках. Так, завершено розслідування і направлено до суду обвинувальний акт стосовно командира ПМОП «Беркут» при ГУ МВС України в Києві за підозрою у перевищенні влади, що супроводжувалося насильством під час проведення акції протесту біля Гостинного Двору в м. Києві під час проведення 18.02.2013 акції протесту щодо припинення забудови архітектурної пам’ятки «Гостинний двір» в Києві та недопущення перебудови її на торговельно-розважальний комплекс», – повідомив Лисенко.

Він додав, що колишньому командиру столичного «Беркута», його заступнику та підлеглим інкримінують перевищення влади і застосуванні сили до учасників акції протесту та інших перехожих, громадян внаслідок чого 11 людей були травмовані, а 40 – «безпідставно затримані».

«Інших підозрюваних співучасників цих злочинів – заступника командира полку міліції спецпідрозділу «Беркут» та начальника відділу охорони громадської безпеки одного з райуправлінь міліції Києва, які переховуються на території Російської Федерації, оголошено в розшук і судом надано дозвіл на їх затримання», – вказав Луценко.

18 червня Генеральна прокуратура повідомила про підозру фігурантам цієї справи.

18 лютого 2013 року депутат Володимир Бригинець повідомив про сутички між силовиками та активістами всередині будівлі Гостиного двору у Києві. Тоді, за різними даними, було затримано від 30 до 39 осіб. За повідомленнями, серед затриманих були й народні депутати з фракції «Свободи», дехто з них отримав травми.

Тоді ж було ініційовано службове розслідування. Як повідомляли ЗМІ, від виконання обов’язків тимчасово усунули командира київського полку спецпідрозділу «Беркут» Володимира Александрова і ще кількох працівників міліції. Водночас, тодішній міністр внутрішніх справ Олександр Захарченко назвав дії силовиків «правомірними».

Протести на Подолі почалися у відповідь на початок реконструкції Гостиного двору під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою, яку 2011 року ініціюваларазом з приватними інвесторами «Укрреставрація», що орендувала цю будівлю з 1994 року.

Після того, як Кабінет Міністрів виключив будівлю Гостиного двору з переліку пам’яток архітектури, які перебувають під охороною держави, Міністерство культури внесло її до переліку пам’яток містобудування місцевого значення. Міністерство культури наполягало, що нинішня будівля, відома як Гостиний двір, не має історичної цінності, бо є сучасною реконструкцією: фактично зруйновану за радянських часів первісну будівлю ХІХ століття значно перебудували у 1980-82 роках.

Фонд держмайна звертався до Господарського суду Києва з позовом про розірвання договору оренди та зобов’язання повернути майно. Однак суд першої інстанції відмовив у задоволені позову.

У лютому 2018-го Апеляційний суд Києва зобов’язав повернути будівлю Гостиного двору у власність держави.