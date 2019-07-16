Суд випустив з-під варти колишнього беркутівця, обвинувачуваного у вбивствах під час Майдану

Святошинський районний суд Києва випустив з-під варти колишнього беркутівця Сергія Тамтуру, якого обвинувачують у масових вбивствах під час Євромайдану в Києві в лютому 2014 року. Тамтурі призначили цілодобовий домашній арешт до 16 вересня.

Водночас судді задовольнили клопотання сторони обвинувачення та продовжили на 60 діб арешт ексберкутіцям Сергію Зінченку, Олександру Маринченку, Олегу Янішевському та Павлу Аброськіну.

​У травні 2016 року Святошинський суд розпочав розгляд по суті справи проти п’яти колишніх беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року. П’ятьом колишнім беркутівцям інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану. Колишні бійці спецпідрозділу «Беркут» не визнають власної вини за жодним із пунктів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану потерпіли 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.