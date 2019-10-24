Горбатюк: на жаль, на сьогоднішній день робота в справах Майдану «фактично призупинена»

На сьогоднішній день робота в справах про злочини під час Євромайдану «фактично призупинена», заявив колишній начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

«Якщо брати загалом нашу роботу, то за цей час у справах майданівських повідомили про підозру 448 особам, направлено до суду 298 обвинувальних актів, має 57 вироків. Тобто робота величезна зроблена, вона продовжувалася, вона тривала, але, на жаль, на сьогоднішній день робота фактично призупинена», – заявив Горбатюк.

23 жовтня керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк у коментарі Радіо Свобода заявив, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про його звільнення «у зв’язку з реорганізацією» відомства. Він назвав це рішення незаконним.

Цього місяця в Генпрокуратурі повідомили про намір звільнити 218 прокурорів, які не подали заяви про намір пройти атестацію для роботи в нових органах прокуратури.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану потерпіли 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.