У ГПУ вказали підставу звільнення Сергія Горбатюка

У пресслужбі Генеральної прокуратури України підтвердили, що Сергій Горбатюк звільнений із посади керівника управління спеціальних розслідувань за розпорядженням генерального прокурора Руслана Рябошапки, відповідно до закону «Про прокуратуру».

«Підстава звільнення пункт 9 частина 1 закону України «Про прокуратуру» (прокурор звільняється з посади в разі ліквідації або реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу – ред.)», – повідомили Радіо Свобода у пресслужбі ГПУ.

У відомстві не вказали, коли саме було підписане відповідне розпорядження щодо Горбатюка.

23 жовтня керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк у коментарі Радіо Свобода заявив, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про його звільнення «у зв’язку з реорганізацією» відомства. Він назвав це рішення незаконним.

Цього місяця в Генпрокуратурі повідомили про намір звільнити 218 прокурорів, які не подали заяви про намір пройти атестацію для роботи в нових органах прокуратури.

У Генеральній прокуратурі послалися на закон про реформу органів прокуратури, який набув чинності 25 вересня 2019 року.

Проти ухваленого порядку атестації висловлювався, зокрема, керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк. За його словами, створені при ГПУ до її реформування комісії не мали права проводити атестацію, оскільки закон передбачав, що такі комісії мав створити Офіс генерального прокурора.