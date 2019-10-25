Адвокати Небесної сотні: фігуранта «справи Майдану» Щеголєва відпустили з-під домашнього арешту

Шевченківський суд відпустив з-під домашнього арешту колишнього співробітника Служби безпеки України Олександра Щеголєва – про повідомляють представники Адвокатської дорадчої групи, яка об’єднує адвокатів родин Небесної сотні.

«Олександра Щеголєва тільки що Шевченківський суд відпустив під особисте зобов’язання. До сьогодні він перебував під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом», – йдеться в заяві адвокатів.

Об’єднання також наводить слова прокурора Олександра Супруна, за якими захист Щеголєва обґрунтував зміну запобіжного заходу необхідністю його виїзду за кордон для лікування.

«Серед обов’язків, покладених на Олександра Щеголєва колегією суддів, відсутній обов'язок не покидати межі Київської області без дозволу суду чи прокурора і носити електронні засоби контролю», – йдеться в заяві адвокатів.

Радіо Свобода наразі не змогло зв’язатися з пресслужбою суду, щоб перевірити цю інформацію.

Адвокатка родин Небесної сотні Євгенія Закревська нагадала, що наступне судове засідання у справі призначене на 20 листопада.

«Цікаво, чи з'явиться на нього Щеголєв. Чи поїде лікуватись в Російську Федерацію, Німеччину, чи Ізраїль», – міркує вона. Закревська також попросила генерального прокурора Руслана Рябошапку звернути увагу на цю справу.

26 червня 2019 року суд змінив запобіжний захід Щеголєву на цілодобовий домашній арешт. 18 липня суд подовжив цей запобіжний захід.

Суд висунув підозру Олександру Щеголєву навесні 2015 року.

Слідчі заявляють, що Щеголєв, діючи у складі організованої групи осіб, до складу якої входили колишні високопосадовці, з «метою розгону мітингувальників із майдану Незалежності у Києві, на виконання злочинного наказу керівництва, 18 лютого 2014 року ухвалив рішення про проведення працівниками СБУ за підтримки органів внутрішніх справ антитерористичної операції у центральній частині Києва, у результаті чого заподіяні тяжкі наслідки у вигляді загибелі людей».

У лютому 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, сотні були поранені, найбільше з яких – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. Досі всіх причетних до цих злочинів не встановили.